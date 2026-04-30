Herečka (52) z Prcičiek: Tajný rozvod aj nová kariéra... Začala robiť OnlyFans!

LOS ANGELES - Herečka Shannon Elizabeth prežíva turbulentné obdobie plné zmien – po tichom rozvode sa rozhodla prekvapiť fanúšikov aj odvážným kariérnym krokom. Založila si OnlyFans.
Hviezda Prcičiek Shannon Elizabeth, ktorá stvárňovala postavu Nade, má vo svojom živote samé novinky. Nielen v súkromnom živote, ale aj v kariére. Ako informuje magazín People, v tajnosti sa totiž rozviedla. Manželstvo so Simonom Borchertom ukončili po piatich rokoch. Ich vzťah však trval dlhšie – pred svadbou spolu chodili šesť rokov a spájala ich najmä vášeň pre ochranu prírody a zvieratá, ktorej sa venovali aj verejne.
Podľa informácií z jej okolia ide o čerstvú záležitosť a herečka sa momentálne sústreďuje najmä na seba a nové možnosti. „Teraz, keď je slobodná, chce mať viac voľnosti a trochu si užívať,“ zaznelo z blízkeho zdroja. A keďže je slobodná a chce si užívať – po rokoch pôsobenia v Hollywoode vstúpila na platformu OnlyFans. Už tam začala zdieľať aj vlastný obsah. „Ide o to to zmeniť, ukázať moju viac sexi stránku, ktorú ešte nikto nevidel, a byť bližšie k svojim fanúšikom," priznala.
Podľa jej slov jej nový priestor prináša slobodu, ktorú v tradičnom filmovom priemysle necítila. „OnlyFans mi umožňuje komunikovať priamo s publikom, tvoriť podľa vlastných pravidiel a byť slobodná. Naozaj si myslím, že toto je budúcnosť,“ uviedla. Fanúšikom zároveň sľubuje autentickejší pohľad na svoju osobnosť: „Spoznáte tú stránku mojej osobnosti, ktorá sa do filmov nedostane – hravejšiu, spontánnejšiu a úplne bez scenára.“
