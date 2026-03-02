AKTUÁLNE Nemocnica v Michalovciach opäť čelila nahlásenej bombovej hrozbe

MICHALOVCE - Nemocnica v Michalovciach v pondelok už druhýkrát v priebehu piatich dní čelila bombovej vyhrážke. Ani v jednom prípade sa prítomnosť výbušniny nepotvrdila. Informovala o tom PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová s tým, že „ide o jasný a cielený útok na nemocnicu a terorizovanie našich pacientov aj zdravotníkov“.
Upozornila, že každá takáto hrozba okamžite ochromí chod nemocnice, obmedzí poskytovanie zdravotnej starostlivosti a vystaví pacientov aj personál obrovskému stresu. „Je nemysliteľné a neospravedlniteľné, aby sa miesto, kde sa zachraňujú životy, stávalo nástrojom zastrašovania a hazardu so zdravím a bezpečnosťou ľudí v celom regióne,“ uviedla Krejčíová.
Priestory michalovskej nemocnice už vo štvrtok 26. februára preverovala polícia pre nahlásenú hrozbu výbušniny. Výsledok prehliadky bol negatívny a hrozba sa nepotvrdila.
„Vyzývame páchateľa alebo páchateľov, aby s týmto neospravedlniteľným konaním okamžite prestali. Útoky na nemocnicu sú útokmi na pacientov, na zdravotníkov a na každého, kto v ťažkej chvíli potrebuje pomoc,“ skonštatovala Krejčíová.