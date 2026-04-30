Gašpar pritvrdil v kauze dotácií: Šimečková mala zneužiť spolupracovníčku a hodiť na ňu zodpovednosť

BRATISLAVA - Štatutárka občianskeho združenia (OZ) Projekt Fórum Marta Šimečková zneužila svoju spolupracovníčku Andreu Pukovú a hodila na ňu celú zodpovednosť za kauzu s dotáciami. Na tlačovej konferencii to uviedol podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Poukázal aj na falšovanie účtovných dokumentov či poberanie covidových dotácií.
Sfalšované bankové výpisy môžu podľa Gašpara poslúžiť na všeličo. „Bankové výpisy, ktoré falšujete a potom ich musíte predložiť trebárs pri žiadosti o nejakú dotáciu, sa dajú považovať za sfalšované dokumenty, pre ktoré by vám ten, kto poskytuje dotáciu, vôbec nemal prideliť dotáciu,“ skonštatoval. Poslanec zároveň tvrdí, že vo výpise účtov, ktoré OZ predkladalo štátu za roky 2020 až 2022, sú zmenené sumy. Niektoré výbery sú odtiaľ vymazané, pri niektorých prevodoch sú dopísané iné mená. „To sa podobá klasickým daňovým podvodníkom a ‚DPH-čkarom',“ podotkol Gašpar.
Poukázal aj na dotáciu pre Projekt Fórum z roku 2021 vo výške 50.000 eur z ministerstva spravodlivosti. Gašpar pripomenul, že v roku 2021 vrcholila covidová kríza a štát bol v stave krízovej pohotovosti. „Samozrejme, že tie peniaze prišli len na to, aby mohla Marta Šimečková v tom Projekte Fórum prežiť ten rok bez ujmy, napriek tomu, že mnohí občania nedostali túto pomoc od štátu, museli zanechať možno svoje živnosti, svoje podnikania a nezisková organizácia Projekt Fórum len od ministerstva spravodlivosti dostala 50.000 eur,“ povedal.
Poslanec skritizoval aj to, že Šimečková nepredložila účtovníctvo OZ za roky 2018 a 2019, pretože malo byť ukradnuté. Kompletné účtovníctva by podľa neho odkryli, kto bol cez Projekt Fórum financovaný, komu šli platby a čo všetko sa uhrádzalo z peňazí určených výhradne na realizáciu medzinárodnej konferencie.
„Pani Šimečková je občan, ktorý sa dostal do finančného vzťahu so štátom, je dlhoročný poberateľ finančných prostriedkov daňových poplatníkov vo forme rôznych dotácií a grantov, sú to peniaze nás všetkých a zdá sa, že sa tak dialo prostredníctvom subvenčných podvodov. Takže áno, toto musí zaujímať verejnosť, obzvlášť ak ide o priamu príbuznú predsedu Progresívneho Slovenska,“ vysvetlil Gašpar v reakcii na to, prečo sa kauzou dotácií zaoberajú.
Vládny audit týkajúci sa čerpania verejných dotácií odhalil nedostatky aj pri občianskom združení Projekt Fórum, v ktorom je štatutárkou Šimečková, matka lídra opozičného PS Michala Šimečku. Polícia v marci začala v súvislosti s Projektom Fórum nové trestné stíhanie vo veci podozrenia zo subvenčného podvodu. Šimečková reagovala, že sa nikdy na tomto združení neobohatila. Tvrdí, že sa, naopak, zadlžila, aby projekt udržala. Šimečková zároveň priznala, že administratívne veci v OZ zanedbávala. Je však pripravená niesť právne následky.