DRÁMA pri akcii leteckých záchranárov po páde ženy z okna: VIDEO Zasahovať museli policajti

ČIERNA NAD TISOU - Záchranári z leteckej služby Air‑Transport Europe (ATE) museli počas zásahu v Čiernej nad Tisou čeliť agresívnemu správaniu prítomných osôb. Posádka bola privolaná k 28‑ročnej žene po páde z okna, no po prílete na miesto sa situácia vyhrotila natoľko, že bolo potrebné okamžité nasadenie policajných hliadok.
Letecká záchranná služba ATE vo svojom stanovisku uvádza, že podobné incidenty nie sú výnimočné. „Aj s takýmito situáciami sa naši leteckí záchranári pri zásahoch v teréne stretávajú. Namiesto pokojnej pomoci sa niekedy musia vyrovnávať aj s agresiou a nepriateľským správaním ľudí, ku ktorým prichádzajú zachraňovať život,“ uviedli leteckí záchranári, ktorí zverejnili video zo zásahu.
Pri tomto zásahu zohrala kľúčovú úlohu aj rýchla reakcia policajtov z okresu Trebišov. „Situácia na mieste bola natoľko vyhrotená, že si vyžiadala okamžitý zásah príslušníkov polície. Vďaka ich rýchlosti, profesionalite a ochrane mohli naši záchranári robiť svoju prácu a naplno sa sústrediť na poskytnutie neodkladnej pomoci a následne bezpečne z miesta odletieť,“ uvádza ATE a verejne poďakovala dvojici policajtov, ktorí zasahujúcich záchranárov fyzicky chránili pred agresívnymi osobami. Bez ich podpory by bol celý zásah výrazne komplikovanejší. Záchranári ženu po stabilizácii previezli do nemocnice. Polícia prípad preveruje.