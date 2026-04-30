V prípade nehody pri Slovenskej Ľupči, kde zahynulo dieťa, navrhli podať obžalobu

Ilustračné foto
TASR

BANSKÁ BYSTRICA - Vyšetrovanie vlaňajšej tragickej dopravnej nehody medzi obcami Medzibrod a Slovenská Ľupča, pri ktorej zahynulo maloleté dievča, polícia ukončila. Krajský vyšetrovateľ podal návrh na podanie obžaloby. Vo štvrtok o tom informovala hovorkyňa banskobystrickej krajskej polície Nikola Žabková.

K tragickej nehode, pri ktorej sa čelne zrazili dve osobné motorové vozidlá, došlo 21. apríla minulého roka na ceste I/66. Z miesta nehody odviezli s ťažkými zraneniami viacero účastníkov. Nehodu neprežilo dieťa z vozidla Audi. Hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková vtedy uviedla, že maloletú pacientku záchranári na mieste resuscitovali. „Aj napriek poskytnutiu maximálnej starostlivosti a snahám sa však u nej nepodarilo obnoviť základné životné funkcie,“ reagovala Hopjaková s tým, že rozsiahlym zraneniam dieťa na mieste podľahlo.

Na miesto nehody privolali aj znalcov z odboru cestnej dopravy a takisto súdneho lekárstva. Od tragickej zrážky začalo prebiehať intenzívne vyšetrovanie. Polícia vyzývala prípadných svedkov nehody, aby jej pomohli. Ako vlani v auguste informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, v prípade dopravnej nehody vyšetrovateľ vzniesol obvinenie vodičovi vozidla Mercedes Benz pre trestný čin usmrtenia. Vyšetrovateľ tak urobil po získaní viacerých dôkazových materiálov i znaleckých posudkov.

