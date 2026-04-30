Známej herečke išlo o život: Kôň ju zhodil na zem, skončila s vážnymi zraneniami!

PRAHA - Česká herečka Anna Kadeřávková prežila chvíle strachu, na ktoré tak skoro nezabudne. Po páde z koňa skončila s otrasom mozgu a poranenou krčnou chrbticou. Hoci zranenia vyzerali desivo, dnes hovorí o veľkom šťastí.
Češka Anna Kadeřávková sa do povedomia slovenských divákov dostala ako mladá milenka postavy herca Mareka Majeského v komédii Šťastný nový rok, známa je aj zo seriálu Ulice. Istý čas dokonca žila v Bratislave, kde tvorila pár s raperom Jánom Strapcom alias Strapom. Neskôr randila aj s influencerom GoGem, známym z reality šou Survivor, a začiatkom roka 2025 priznala rozchod s raperom a bývalým futbalistom Adamom Rohonym.
Herečka si však najnovšie prešla nepríjemným incidentom, ktorý mohol dopadnúť oveľa horšie. Počas jazdy ju zhodil kôň a nasledoval tvrdý pád z približne troch metrov priamo na hlavu. „Zhodil ma kôň, takže mám za sebou svoj prvý pád. Z troch metrov priamo na hlavu. No už bolo aj lepšie,“ priznala otvorene na svojom profile na sociálnej sieti.
Po nehode okamžite vyhľadala lekársku pomoc. Na pohotovosti absolvovala všetky potrebné vyšetrenia, ktoré našťastie neodhalili nič vážne. Napriek tomu si však odniesla otras mozgu a poranenie krčnej chrbtice, kvôli ktorému musí nosiť nákrčník.
Kaděřávková priznala, že aktuálne nie je vo forme. Trápia ju bolesti hlavy, únava a celé telo má dobitné. „Mám nákrčník, pretože mám otras mozgu a pochrúmanú krčnú chrbticu. Našťastie sa nič nestalo. Bola som na pohotovosti, urobili mi všetky vyšetrenia, všetko je v poriadku, iba som mega pootĺkaná,“ opísala.
Kvôli zdravotnému stavu musela zrušiť takmer všetky pracovné aj súkromné plány a dopriať si oddych. Väčšinu času trávi spánkom a regeneráciou. Napriek bolestiam však zostáva pozitívna a vďačná, že nehoda nemala vážnejšie následky. Ako sama hovorí, hlavné je, že sa nestalo nič horšie.
