Minister Šaško v Poprade: Rekonštrukcia nemocnice za 52 miliónov eur mieri do úspešného finále

POPRAD - Rekonštrukcia Nemocnice Poprad bude stavebne ukončená podľa harmonogramu, teda koncom júna. Na tlačovom brífingu po piatkovom kontrolnom dni na stavbe to potvrdil minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD). Riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik dodal, že aktuálna prestavanosť projektu je viac ako 90 percent a práce finišujú.
„Komplexná obnova a prestavba nemocnice je investíciou, ktorá presahuje 52 miliónov eur. Dnes v rámci kontrolného dňa som videl už konkrétne výsledky, kompletne hotové sú poschodia jeden až päť a tiež desiate. Chcem osobne garantovať, všetky míľniky budú v stanovenom termíne splnené. Celkovo sa tu bavíme o 452 zmodernizovaných alebo nových lôžkach, čo je úctyhodné číslo. Tu sa nebavíme len o samotnej nemocnici, ale aj o nadväzných investíciách. Dokončili sme rekonštrukciu geriatrického pavilónu za viac ako päť miliónov eur, zdigitalizovala sa aj patologická diagnóza a 10 miliónov eur pôjde do najšpičkovejšej techniky,“ vymenoval Šaško a pripomenul, že pod Tatrami rastie špičková nemocnica, ktorá značne presiahne regionálny význam.
Prestavba nemocnice sa začala v marci 2024 a prebieha na ôsmich poschodiach komplementu a desiatich podlažiach lôžkovej časti. „Už je vidieť hmatateľné výsledky. Máme pozitívnu spätnú väzbu od pacientov, personál sa teší do nových priestorov a vďaka rekonštrukcii máme oveľa viac záujemcov o prácu u nás. Za mňa je to veľmi dobrá správa,“ upozornil Kandrik.
Rozpracované štyri ďalšie podlažia
Dodal, že v priebehu nasledujúcich týždňov sa na šieste poschodie presťahuje neurológia s jednotkou intenzívnej starostlivosti a v rôznom štádiu rozpracovanosti sú štyri ďalšie poschodia. V procese verejného obstarávania je aktuálne v popradskej nemocnici aj projekt novej zdravotechniky, pričom ukončenie súťaže je v pláne na prelome marca a apríla.
„Termíny plánu obnovy sú šibeničné a bavíme sa o stovkách miliónov eur, ktoré smerujú do rozvoja slovenského zdravotníctva. Modernizačný dlh v zdravotníctve je obrovský a dá sa riešiť iba kombináciou zdrojov. Práve nemocnice v Poprade, Banskej Bystrici a Martine sa realizujú vďaka zdrojom z plánu obnovy, vďaka nášmu členstvu v Európskej únii a treba to pripomenúť,“ uzavrel minister.