Spor o zdravotné predpisy WHO: Minister hovorí o právnych rizikách, opozícia varuje pred ohrozením zdravia občanov

BRATISLAVA - Slovenská republika neodmieta revíziu medzinárodných zdravotných predpisov (IHR), len pozdržuje pripojenie sa k nej, kým nebudú vyriešené identifikované právne medzery. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD). Zdôraznil, že medicínska časť predpisov nie je problémom. V právnej oblasti však podľa slov ministra pomenovali viaceré relevantné inštitúcie určité otázky. Jeho stanovisko poskytol komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.
„Chcem zdôrazniť, že medicínska časť nie je problém. Z právneho hľadiska sú tam určité otázky, ktoré pomenovali relevantné slovenské inštitúcie, ktoré, verím, že chceme všetci rešpektovať. To znamená, nič sa neodmieta, pozdržuje sa. Toto sa vyrieši, pristúpime,“ povedal Šaško s tým, že rovnaký prístup zvolili aj iné krajiny. Šéf rezortu vysvetlil, že sa v tejto súvislosti obrátil na bratislavskú, košickú a banskobystrickú právnu fakultu. Tie podľa jeho slov poskytli jednotné stanovisko, ktoré potvrdzuje, že po právnej stránke existujú pri revízii predpisov právne medzery.
Ministerstvo spravodlivosti SR v utorok informovalo, že vláda SR bude rozhodovať o odmietnutí revízie IHR, prijatej na 77. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2024. Ozrejmilo, že pri medzirezortnom posudzovaní návrhu upozornilo na viaceré potenciálne ústavnoprávne a právne riziká spojené s prijatím zmien. Výhrady rezortu podľa jeho slov potvrdili v stanoviskách aj právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Opozícia varuje pred ohrozením zdravia občanov
Opozičné PS, KDH i Hnutie Slovensko v tejto súvislosti upozorňujú na riziká spojené s prípadným odmietnutím predpisov. „Žiadame ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby zajtra na vláde nepredkladal odmietnutie medzinárodných zdravotníckych predpisov. Priamo tým ohrozí životy a zdravie našich občanov. Medzinárodné zdravotné predpisy zabezpečujú výmenu informácií, epidemiologických dát a zdieľanie zdrojov. O toto všetko nás chce minister Šaško pripraviť. Len aby ustúpil vyčíňaniu konšpirátora Petra Kotlára,“ vyhlásil poslanec Národnej rady SR za PS Oskar Dvořák.
KDH vyzýva vládu, aby novelizáciu predpisov neodmietala a namiesto politických hier zabezpečila pre občanov maximálnu mieru zdravotnej ochrany. „Novelizácia týchto predpisov nie je o žiadnej strate suverenity, ale o elementárnej ochrane ľudí. Hovorí o včasnom varovaní pred novými hrozbami a o dôležitom spoločnom postupe pri zabezpečovaní ochranných pomôcok či očkovania. Ak tieto pravidlá Slovensko odmietne, v prípade ďalšej pandémie zostaneme izolovaní a nepripravení,“ podotkol poslanec za KDH Peter Stachura.
Hnutie Slovensko vyzýva ministra, aby materiál na vládu nepredkladal. „Ak vláda odmietne aktualizáciu medzinárodných zdravotníckych predpisov, v prípade vypuknutia globálnych zdravotných hrozieb budú naši zdravotníci izolovaní od najnovších dát a moderných postupov. (...) Ak takýto návrh predloží minister zdravotníctva Kamil Šaško, bude to ďalší dôkaz toho, že pre stranu Hlas nie sú na prvom mieste záujmy pacientov a zdravotníkov, ale len udržanie sa pri moci a vlastné kšefty,“ poznamenal poslanec národnej rady za hnutie a exminister zdravotníctva Marek Krajčí.
Slovenská republika sa na júnovom stretnutí členských krajín WHO v Ženeve v roku 2024 verbálne disasociovala, teda dištancovala od prijatia balíka revidovaných článkov medzinárodných zdravotných predpisov. Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár vtedy krok odôvodnil tým, že nové predpisy uprednostňujú záujmy farmaceutického priemyslu. Namietal aj neprimerané zásahy do ľudských práv a základných slobôd či do zvrchovanosti suverénnych členských štátov.