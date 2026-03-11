Streda11. marec 2026, meniny má Angela, Angelika, zajtra Gregor

Odmietnutím revízie IHR sa podľa Suska na medzinárodnej spolupráci nič nezmení

Boris Susko
Boris Susko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Na medzinárodnej spolupráci pri medicínskych krízach sa odmietnutím revízie medzinárodných zdravotných predpisov (IHR) nič nezmení. Vyplýva to z vyjadrenia ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), ktorý pripomenul, že SR je aj v súčasnosti viazané predpismi IHR z roku 2005. Rovnako minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) deklaroval, že medzinárodná spolupráca v tejto oblasti funguje a Slovensko je rešpektovaným partnerom. Ministri to uviedli pred stredajším rokovaním vlády.

Susko odmieta tvrdenia o izolácii SR

Susko označil tvrdenia opozície o izolácii a ohrození Slovenska v prípade odmietnutia revízie IHR za politické zavádzanie. „Nedostávame sa do žiadnej izolácie, pretože platia predpisy z roku 2005, ktoré nastavujú celý systém vzájomnej spolupráce, vzájomného varovania sa pri nejakých cezhraničných medicínskych hrozbách. A okrem toho tu máme aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii v rámci takýchto hrozieb a krízy. Čiže my sme súčasťou medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti, takže sa nič nestane,“ poznamenal.

aktuálne video

Odmietnutím revízie IHR sa podľa Suska na medzinárodnej spolupráci nič nezmení (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Šéf rezortu zdravotníctva zopakoval, že je potrebné rozlišovať medzi medicínsko-vedeckou stránkou problematiky a právnou a ľudskoprávnou stránkou tejto problematiky. „Ja chcem potvrdiť, že táto spolupráca je nevyhnutná pre efektívnu reakciu v prípade krízových situácií. A z tohto pohľadu, z pohľadu medicínskej stránky, vedecko-výskumnej stránky, potreby výmeny informácií, tá pozícia je nemenná, je absolútne jasná a nikým nespochybňovaná,“ povedal.

Výhrady sa týkajú právnej istoty a suverenity

Pripomenul, že výhrady rezortu spravodlivosti sa týkajú právnej oblasti revízie predpisov, pričom ich podporujú aj stanoviská právnych fakúlt v Banskej Bystrici a Bratislave. „Zmeny z roku 2024 sú veľmi problematické z hľadiska právnej istoty, z hľadiska, suverenity Slovenskej republiky, pretože by sa museli preniesť niektoré kompetencie na Svetovú zdravotnícku organizáciu, čo odporuje ústave. A takisto sú tam niektoré ustanovenia, ktoré by si vyžadovali zmeny zákona o bezpečnosti štátu, ktoré by mohli dôjsť do rozporu s článkami Dohovoru o základných ľudských právach a slobodách. Takže sme presvedčení, že tieto predpisy, tak ako sú pripravené, vytvárajú veľmi problematické otázky,“ priblížil Susko.

Právne medzery treba riešiť na národnej úrovni

Identifikované právne medzery je podľa Šaška potrebné adresovať a vyriešiť na národnej úrovni a až potom pristúpiť k revízii predpisov. V tejto súvislosti podľa jeho slov vytvoril platformu, ktorá sa má otázkami zaoberať. „Z principiálneho hľadiska aj z môjho osobného presvedčenia absolútne žiadnym spôsobom ani nespochybňujeme, ani neodmietame tie medzinárodné zdravotné predpisy, tak ako sú navrhnuté. A to, čo dnes robíme, v anglickej terminológii je to iba ‚soft‘ odmietnutie, to znamená dočasné odmietnutie alebo dočasné nepristúpenie. (...) V momente, keď budú tieto legislatívne procesy na Slovensku adresované a vyriešené, sme okamžite pripravení stiahnuť tento dočasný nesúhlas alebo dočasné nepristúpenie,“ vyhlásil minister zdravotníctva. Zdôraznil tiež, že ide o čisto odbornú diskusiu.

Vládny kabinet má na stredajšom zasadnutí rokovať o postupe Slovenskej republiky vo vzťahu k pristúpeniu alebo nepristúpeniu k revízii IHR prijatej na 77. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2024. Opozičné strany i iniciatíva Lekári nahlas v tejto súvislosti upozornili na riziká spojené s prípadným odmietnutím revízie.

Viac o téme: VládaSpoluprácaOdmietnutieBoris SuskoIHR
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Vláda súhlasí s odmietnutím revízie medzinárodných zdravotníckych predpisov
Domáce
Vláda má rozhodovať o
Vláda má rozhodovať o odmietnutí revízie Medzinárodných zdravotných predpisov
Domáce
Úspech slovenskej polície: Zadržali
Úspech slovenskej polície: Zadržali Egypťana, po ktorom pátral Interpol 20 rokov!
Domáce
PRIESKUM Najdôveryhodnejším ministrom je
PRIESKUM Najdôveryhodnejším ministrom je Ráž! Premiéra Fica predbehli dvaja hlasáci a TOTO je najhoršia trojka
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vyjadrenie Tomáša Druckera k aktuálnej politickej situácii
Vyjadrenie Tomáša Druckera k aktuálnej politickej situácii
Správy
Hazard na ceste! Nebezpečné predbiehanie cez plnú čiaru spustilo reťazovú reakciu
Hazard na ceste! Nebezpečné predbiehanie cez plnú čiaru spustilo reťazovú reakciu
Správy
Tlačová konferencia z Úradu vlády: Vystúpili Robert Fico, Peter Pellegrini a generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Szabó
Tlačová konferencia z Úradu vlády: Vystúpili Robert Fico, Peter Pellegrini a generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Szabó
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Odborári varujú: Automatizácia a globálna konkurencia ohrozujú pracovné miesta v slovenskom automobilovom priemysle
Domáce
Ilustračné foto
Ministerstvo nahradí upratovačky externými službami: Konsolidácia má priniesť úspory a efektívnejšie fungovanie rezortu
Domáce
Prezident SR Peter Pellegrini
Vláda a Slovnaft bojujú proti zdražovaniu pohonných látok: Prezident a premiér prisľúbili samoreguláciu cien
Domáce
Prešov: Križovatka Solivarská – Švábska opäť prejazdná, MHD sa vracia na pôvodné trasy
Prešov: Križovatka Solivarská – Švábska opäť prejazdná, MHD sa vracia na pôvodné trasy
Poprad

Zahraničné

Sídlo Europolu (Európsky policajný
Úrady zasiahli proti nelegálnemu obchodovaniu s odpadom: Zadržali vyše 330 ľudí a zaistili tisíce ton odpadu
Zahraničné
NEBEZPEČNÝ manéver auta spustil
NEBEZPEČNÝ manéver auta spustil reťazovú reakciu! Polícia zverejnila VIDEO z hazardnej jazdy, TOTO vodiči netušili
Zahraničné
Ilustračné foto
Maďarsko vráti Ukrajine dve zaistené vozidlá na prepravu peňazí
Zahraničné
Ilustračné foto
Európsky parlament navrhol spôsoby, ako budovať a posilniť jednotný trh EÚ v oblasti obrany
Zahraničné

Prominenti

Módna prehliadka Michaela Kováčika.
Monika Szabó po zdravotných komplikáciách: Takéto mám následky! VIDEO, z ktorého mrazí…
Domáci prominenti
Apple Martin
Dcéra Gwyneth Paltrow sa nahoty nebojí, vyzerá božsky: Za to telo by zabíjala každá!
Zahraniční prominenti
Let's Dance, 1. kolo,
Dara Rolins to potvrdila! Slová o PAUZE sú pravdivé: Čo sa stalo?
Domáci prominenti
Mickey Rourke
Hviezdny Mickey Rourke ZADĹŽENÝ po uši: Spadol na samé dno... Už prišiel aj o dom!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Za jedno upratovanie si
Za jedno upratovanie si pýta 20-tisíc dolárov: Charlotte čistí domy plné hniloby, pod kobercom našla nečakaný poklad!
Zaujímavosti
Policajti vs. Henry: VIDEO
Policajti vs. Henry: VIDEO z bizarnej naháňačky obletelo svet! Zistite, prečo sa elitní muži zákona báli moriaka
Zaujímavosti
Našli ste si TOTO
Našli ste si TOTO na kľučke? Okamžite zbystrite pozornosť, zlodeji si vás už zrejme vytypovali
Zaujímavosti
Nebojte sa cestovať sami.
Nebojte sa cestovať sami. Týchto 6 európskych miest je ako stvorených pre sólo cestovateľov
dromedar.sk

Dobré správy

Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk

Ekonomika

Koniec zlacňovania hypoték? Vojna na Blízkom východe môže zmeniť kurz ECB, varuje Kažimír
Koniec zlacňovania hypoték? Vojna na Blízkom východe môže zmeniť kurz ECB, varuje Kažimír
Návrat k ruským palivám? Šéfka EK varuje pred strategickou chybou, závislosť nás stojí miliardy eur!
Návrat k ruským palivám? Šéfka EK varuje pred strategickou chybou, závislosť nás stojí miliardy eur!
Mal to byť pilier konsolidácie: Ako si štát zobral príklad z Maďarska a škaredo sa prepočítal!
Mal to byť pilier konsolidácie: Ako si štát zobral príklad z Maďarska a škaredo sa prepočítal!
Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!
Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!

Šport

ZPH 2026 Historický okamih v Miláne: Slovenskí parahokejisti prepísali dejiny a slávia prvý triumf
ZPH 2026 Historický okamih v Miláne: Slovenskí parahokejisti prepísali dejiny a slávia prvý triumf
Parašport
Daniela Hantuchová kritizuje dnešné hviezdy: Nevďačné a rozmaznané! Už nevieme, čo od dobroty
Daniela Hantuchová kritizuje dnešné hviezdy: Nevďačné a rozmaznané! Už nevieme, čo od dobroty
WTA
HK Spišská Nová Ves – HK Dukla Michalovce: Online prenos z 1. zápasu predkola play-off
HK Spišská Nová Ves – HK Dukla Michalovce: Online prenos z 1. zápasu predkola play-off
Tipsport liga
FC Tatran Prešov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Online prenos zo štvrťfinále Slovnaft Cupu
FC Tatran Prešov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Online prenos zo štvrťfinále Slovnaft Cupu
Slovnaft Cup

Auto-moto

FOTO: Dacia Striker - nové veľké cross kombi nadchne dizajnom, no cenou vás dostane
FOTO: Dacia Striker - nové veľké cross kombi nadchne dizajnom, no cenou vás dostane
Predstavujeme
Ďalšia Cupra so žraločím nosom. Prvýkrát aj s Androidom
Ďalšia Cupra so žraločím nosom. Prvýkrát aj s Androidom
Predstavujeme
Zmeny v IDS BK zlepšia nadväznosť spojov i cestovanie školákov
Zmeny v IDS BK zlepšia nadväznosť spojov i cestovanie školákov
Doprava
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Ženy a muži reagujú na iné ponuky: Dáta potvrdzujú, že voľba odvetvia stále prehlbuje mzdovú priepasť
Ženy a muži reagujú na iné ponuky: Dáta potvrdzujú, že voľba odvetvia stále prehlbuje mzdovú priepasť
Trendy na trhu práce
SAKONFERENCIA 2026 spojí lídrov, HR aj koučov. Tretí ročník prinesie 12 workshopov aj oslavu 20 rokov SAKo
SAKONFERENCIA 2026 spojí lídrov, HR aj koučov. Tretí ročník prinesie 12 workshopov aj oslavu 20 rokov SAKo
Svet personalistiky
5 strategických krokov, ktoré musíte urobiť, ak chcete zmeniť odbor a nájsť prácu snov
5 strategických krokov, ktoré musíte urobiť, ak chcete zmeniť odbor a nájsť prácu snov
Hľadám prácu
Toxický šéf: Signály, ktoré by ste nemali ignorovať. Kedy je čas povedať dosť?
Toxický šéf: Signály, ktoré by ste nemali ignorovať. Kedy je čas povedať dosť?
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Jednoduchý banánový chlebík
Jednoduchý banánový chlebík
Chlieb
Americké zemiaky: Čím ich okoreniť, aby boli ako z reštaurácie
Americké zemiaky: Čím ich okoreniť, aby boli ako z reštaurácie
Rady a tipy

Technológie

Zuckerberg kúpil sociálnu sieť, ktorá nie je určená pre ľudí: Komunikujú na nej len AI boti
Zuckerberg kúpil sociálnu sieť, ktorá nie je určená pre ľudí: Komunikujú na nej len AI boti
Správy
B-21 Raider prvýkrát zachytený na fotografii pri tankovaní vo vzduchu
B-21 Raider prvýkrát zachytený na fotografii pri tankovaní vo vzduchu
Výzbroj a zbrane
Samsung práve pridal do Galaxy telefónov funkciu Inactivity Restart. Dokáže zamknúť dáta pred zlodejmi, takto funguje
Samsung práve pridal do Galaxy telefónov funkciu Inactivity Restart. Dokáže zamknúť dáta pred zlodejmi, takto funguje
Bezpečnosť
FBI varuje pred nový podvodom s fotografiou „proof of life“. Rodiny po nej často spanikária v priebehu pár minút
FBI varuje pred nový podvodom s fotografiou „proof of life“. Rodiny po nej často spanikária v priebehu pár minút
Bezpečnosť

Bývanie

Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?

Pre kutilov

Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Okrasná záhrada
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
Záhrada
Záhradné sedenie ako skladačka: Michal vám ukáže svoju zváranú konštrukciu na retiazkach
Záhradné sedenie ako skladačka: Michal vám ukáže svoju zváranú konštrukciu na retiazkach
Dvor a záhrada
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Môj manžel mi prezradil pikantné tajomstvo zo spálne svojho kolegu: Jemu to bolo na smiech, mne sa ten nápad celkom páčil
Láska a sex
Môj manžel mi prezradil pikantné tajomstvo zo spálne svojho kolegu: Jemu to bolo na smiech, mne sa ten nápad celkom páčil
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
NEBEZPEČNÝ manéver auta spustil
Zahraničné
NEBEZPEČNÝ manéver auta spustil reťazovú reakciu! Polícia zverejnila VIDEO z hazardnej jazdy, TOTO vodiči netušili
ZOZNAM najbohatších ľudí sveta:
Zahraničné
ZOZNAM najbohatších ľudí sveta: Historický REKORD! V rebríčku sú aj dvaja Slováci, zbrojár Strnad je medzi TOP elitou
Viktor Orbán a Péter
Zahraničné
Orbán sa trasie od strachu: V predvolebných prieskumoch jasne vyhráva Magyar! Fidesz mení taktiku
Banálna kontrola sa zmenila
Zahraničné
Banálna kontrola sa zmenila na AKČNÚ naháňačku: Muž (41) z obavy dokonca preskočil plot, no strážcom zákona neušiel

Ďalšie zo Zoznamu