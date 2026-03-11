Odmietnutím revízie IHR sa podľa Suska na medzinárodnej spolupráci nič nezmení

BRATISLAVA - Na medzinárodnej spolupráci pri medicínskych krízach sa odmietnutím revízie medzinárodných zdravotných predpisov (IHR) nič nezmení. Vyplýva to z vyjadrenia ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), ktorý pripomenul, že SR je aj v súčasnosti viazané predpismi IHR z roku 2005. Rovnako minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) deklaroval, že medzinárodná spolupráca v tejto oblasti funguje a Slovensko je rešpektovaným partnerom. Ministri to uviedli pred stredajším rokovaním vlády.
Susko odmieta tvrdenia o izolácii SR
Susko označil tvrdenia opozície o izolácii a ohrození Slovenska v prípade odmietnutia revízie IHR za politické zavádzanie. „Nedostávame sa do žiadnej izolácie, pretože platia predpisy z roku 2005, ktoré nastavujú celý systém vzájomnej spolupráce, vzájomného varovania sa pri nejakých cezhraničných medicínskych hrozbách. A okrem toho tu máme aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii v rámci takýchto hrozieb a krízy. Čiže my sme súčasťou medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti, takže sa nič nestane,“ poznamenal.
Šéf rezortu zdravotníctva zopakoval, že je potrebné rozlišovať medzi medicínsko-vedeckou stránkou problematiky a právnou a ľudskoprávnou stránkou tejto problematiky. „Ja chcem potvrdiť, že táto spolupráca je nevyhnutná pre efektívnu reakciu v prípade krízových situácií. A z tohto pohľadu, z pohľadu medicínskej stránky, vedecko-výskumnej stránky, potreby výmeny informácií, tá pozícia je nemenná, je absolútne jasná a nikým nespochybňovaná,“ povedal.
Výhrady sa týkajú právnej istoty a suverenity
Pripomenul, že výhrady rezortu spravodlivosti sa týkajú právnej oblasti revízie predpisov, pričom ich podporujú aj stanoviská právnych fakúlt v Banskej Bystrici a Bratislave. „Zmeny z roku 2024 sú veľmi problematické z hľadiska právnej istoty, z hľadiska, suverenity Slovenskej republiky, pretože by sa museli preniesť niektoré kompetencie na Svetovú zdravotnícku organizáciu, čo odporuje ústave. A takisto sú tam niektoré ustanovenia, ktoré by si vyžadovali zmeny zákona o bezpečnosti štátu, ktoré by mohli dôjsť do rozporu s článkami Dohovoru o základných ľudských právach a slobodách. Takže sme presvedčení, že tieto predpisy, tak ako sú pripravené, vytvárajú veľmi problematické otázky,“ priblížil Susko.
Právne medzery treba riešiť na národnej úrovni
Identifikované právne medzery je podľa Šaška potrebné adresovať a vyriešiť na národnej úrovni a až potom pristúpiť k revízii predpisov. V tejto súvislosti podľa jeho slov vytvoril platformu, ktorá sa má otázkami zaoberať. „Z principiálneho hľadiska aj z môjho osobného presvedčenia absolútne žiadnym spôsobom ani nespochybňujeme, ani neodmietame tie medzinárodné zdravotné predpisy, tak ako sú navrhnuté. A to, čo dnes robíme, v anglickej terminológii je to iba ‚soft‘ odmietnutie, to znamená dočasné odmietnutie alebo dočasné nepristúpenie. (...) V momente, keď budú tieto legislatívne procesy na Slovensku adresované a vyriešené, sme okamžite pripravení stiahnuť tento dočasný nesúhlas alebo dočasné nepristúpenie,“ vyhlásil minister zdravotníctva. Zdôraznil tiež, že ide o čisto odbornú diskusiu.
Vládny kabinet má na stredajšom zasadnutí rokovať o postupe Slovenskej republiky vo vzťahu k pristúpeniu alebo nepristúpeniu k revízii IHR prijatej na 77. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2024. Opozičné strany i iniciatíva Lekári nahlas v tejto súvislosti upozornili na riziká spojené s prípadným odmietnutím revízie.