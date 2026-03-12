Štvrtok12. marec 2026, meniny má Gregor, zajtra Vlastimil

Vreckári úradovali na Bratislavskom hrade! Štvoricu zlodejov zadržali priamo pri pokuse o krádež

BRATISLAVA - Policajti v nedeľu (8. 3.) zadržali priamo pri pokuse okradnúť turistku štyroch vreckárov v Barokovej záhrade Bratislavského hradu. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Policajti všetkých štyroch obvinili z pokusu o krádež, išlo o občanov Chorvátska.

„Podľa doterajších informácií v nedeľu krátko po 12.00 h pristúpili štyria páchatelia, tri ženy a jeden muž, k turistke pri vstupnej bráne do záhrady. Spoločným konaním rozopli zips na batohu inej turistky, a opakovane sa snažili z neho odcudziť tam uložené predmety,“ priblížil Szeiff.

VIDEO

Hliadkujúci policajti chceli páchateľov na mieste zadržať, no pokúsili utiecť. Napokon sa ich podarilo zadržať vďaka donucovacím prostriedkom. Obvinenie z trestného činu krádeže v štádiu pokusu spáchaného formou spolupáchateľstva vzniesli voči 37-ročnej Aliji O., 39-ročnej Ramajane O., 18-ročnej Lorene H. a 47-ročnému Jagovi H.

