Tragédia v Etiópii: Zosuvy pôdy si vyžiadala najmenej 50 obetí, ďalší ľudia sú stále nezvestní

ADDIS ABEBA - Najmenej 50 ľudí zahynulo a ďalších 125 je nezvestných po zosuvoch pôdy, ktoré po týždni intenzívnych dažďov zasiahli oblasť na juhu Etiópie. Vo štvrtok to oznámili miestne úrady, informuje správa agentúry AP.
Zosuvy pôdy postihli časti v Zóne Gamo, potvrdil vedúci tamojšieho úradu pre reakciu na katastrofy Mesfin Manuqa. Podľa úradov našli väčšinu obetí zavalenú bahnom. Zatiaľ nie je jasné, koľko domácností nepriaznivé počasie zasiahlo. Úrady vyzvali obyvateľov, aby sa pre pretrvávajúce dažde presunuli do vyššie položených oblastí. Upozornili, že počas obdobia intenzívnych zrážok sa podobné katastrofy môžu zopakovať a apelovali na ľudí žijúcich v komunitách v horských a záplavami ohrozených oblastiach, aby boli opatrní.
V posledných dňoch pritom zasiahli silné záplavy viaceré časti východnej Afriky. Desiatky ľudí zahynuli v susednej Keni po tom, ako v piatok zasiahli hlavné mesto Nairobi a ďalšie oblasti prívalové dažde. Zosuvy pôdy a záplavy spôsobené silnými dažďami sú v Etiópii pomerne časté. V júli 2024 si podobná katastrofa na juhu krajiny vyžiadala životy 229 ľudí.
Vedci zároveň dlhodobo upozorňujú, že klimatická zmena spôsobená ľudskou činnosťou zvyšuje pravdepodobnosť, trvanie aj intenzitu extrémnych poveternostných javov, akými sú napríklad prívalové dažde.