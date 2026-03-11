AKTUÁLNE Polícia mala zadržať trénera futbalovej školy vo Vlčkovciach! Na krku má údajne vážne obvinenie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TRNAVA - Kriminálna polícia mala zadržať trénera futbalovej školy vo Vlčkovciach. Na krku má mať závažné obvinenie.
Informuje o tom portál tvnoviny.sk. S odvolaním sa na svoje zdroje uvádzajú, že polícia muža obvinila zo sexuálneho zneužívania a prečinu ohrozenia mravnej výchovy.
Deťom, ktoré trénoval, mal údajne posielať intímne a nevhodné fotografie. Tiež ho mali údajne pristihnúť nahého v šatni s mladistvým chlapcom.
„V súčasnosti prebiehajú procesné úkony s cieľom náležitého objasnenia všetkých okolností prípadu. Z uvedeného dôvodu nie je možné poskytnúť k prípadu bližšie informácie ani sa vyjadrovať ku konkrétnym procesným úkonom,“ uviedla polícia.