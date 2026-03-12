Ondřej Soukup úprimne o SuperStar: Prehovoril o ďalšej sérii a... Rypol si do Haberu!

BRATISLAVA - Spevácka šou SuperStar patrila roky k najúspešnejším televíznym formátom a vzišlo z nej veľa úspešných česko-slovenských hudobníkov. Už zopár rokov sa hovorí o tom, že by sa projekt mohol vrátiť na televízne obrazovky, Markíza dokonca láka opäť na kastingy. Bývalý porotca Ondřej Soukup teraz o šou prehovoril... A rypol si do kolegu Paľa Haberu!
Spevácku šou SuperStar v roku 2004 priniesla na svoje obrazovky verejnoprávna RTVS, no o rok neskôr si už formát pod seba prevzala komerčná Markíza. Odvtedy projekt prešiel viacerými zmenami a od roku 2009 vzniká ako česko-slovenská koprodukcia. Naposledy ho však televízie na svoje obrazovky priniesli v roku 2021 a hoci odvtedy viackrát avizovali jeho návrat, zatiaľ je v nedohľadne.
Aj v týchto dňoch Markíza láka na kastingy do SuperStar. Ako to vyzerá s novou sériou však nevedno... Netuší to ani bývalý porotca Ondřej Soukup. „Vôbec neviem, čo bude so SuperStar. Už je to tiež pre inú generačnú skupinu,“ vyjadril sa hudobník pre eXtra.cz. Na šou však stále s radosťou spomína. „Vtedy to bolo skvelé, musím povedať. Tá súťaž je samozrejme svojim spôsobom perverzná, ale bolo to veľmi zaujímavé,“ uznal skladateľ.
Zároveň sa však obáva, že šou postupne prestáva baviť divákov. „Tak omrzí to všetko, samozrejme. Tá prvá séria... Nova mala sledovanosť 70%, čo je sen každej televízie. Samozrejme, potom to začalo klesať, časom sa všetko opozerá,“ zamyslel sa Soukup. Podobné čísla v tom čase dosahovala aj slovenská verzia šou, ktorú vysielala verejnoprávna STVR - finále dosiahlo sledovanosť až 73%.
Samotný Soukup sa už do ďalšej série ako porotca nechystá. „Bol som ta štyrikrát a raz v X-Factore, takže to stačilo. Teraz je tam iná skupina,“ zhodnotil a zároveň si rypol do kolegu Paľa Haberu, ktorý v porotcovskom kresle sedí od samého začiatku. „Paľo tam bude nadosmrti, aj keď už bude mŕtvy, tak tam ešte bude,“ dodal so smiechom skladateľ.
