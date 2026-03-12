Desivé vyhrážky Iránu: Pripravte sa, že ropa bude stáť 200 dolárov za barel! Meníme taktiku

TEHERÁN - Teherán signalizuje zásadnú zmenu vojenskej stratégie. Iránsky predstaviteľ tvrdí, že útoky budú nepretržité a bezpečnosť v regióne sa zhorší natoľko, že cena ropy môže vystreliť až na 200 dolárov za barel.
Irán oznamuje novú fázu konfliktu
Irán podľa vlastných vyhlásení plánuje prejsť od jednotlivých odvetných úderov k trvalým útokom proti svojim protivníkom. Spojené štáty zároveň podľa Teheránu nebudú schopné udržať pod kontrolou vývoj cien ropy.
Takto sa v stredu vyjadril hovorca jednotného velenia iránskych ozbrojených síl Ebrahim Zolfaghari, ktorého citovala agentúra Reuters.
„Pripravte sa na to, že barel ropy môže stáť 200 dolárov, pretože cena ropy závisí od bezpečnosti v regióne, ktorú ste destabilizovali,“ uviedol Zolfaghari. Narážal pritom na americké a izraelské útoky namierené proti Iránu.
Tankery označili za legitímne ciele
Teherán zároveň naznačil, že konflikt sa môže rozšíriť aj na medzinárodnú lodnú dopravu.
Hovorca iránskeho vojenského velenia podľa Reuters varoval, že každé plavidlo smerujúce do Spojených štátov, Izraela alebo k ich spojencom môže byť považované za legitímny cieľ. „Nedovolíme, aby sa k Spojeným štátom, sionistom (Izraelu) ani k ich partnerom dostal jediný liter ropy,“ vyhlásil.
Útoky na lode v Hormuzskom prielive
Napätie sa už prejavuje aj na mori. V stredu zasiahli iránske drony a rakety najmenej tri obchodné plavidlá v oblasti Hormuzského prielivu, ktorý patrí k najdôležitejším ropným trasám na svete.
Jedno z plavidiel, ktoré sa nachádzalo približne 20 kilometrov od pobrežia Ománu, po zásahu začalo horieť a jeho posádku bolo potrebné evakuovať.
Ďalšia loď bola poškodená projektilom asi 93 kilometrov severozápadne od Dubaja. Tretie plavidlo, kontajnerová loď, utrpelo zásah približne 46 kilometrov od pobrežia Spojených arabských emirátov.
Zasiahnutá loď pod thajskou vlajkou
Už v utorok došlo v rovnakom regióne k ďalšiemu incidentu. Kontajnerová loď Mayuree Naree, plaviaca sa pod thajskou vlajkou, bola zasiahnutá streľbou.
Väčšina členov posádky dokázala plavidlo opustiť na záchrannom člne, uviedlo thajské námorníctvo.
Tento útok zvýšil počet obchodných lodí poškodených od začiatku konfliktu na 14.
Ako sa vojna začala
Súčasná eskalácia na Blízkom východe sa začala v sobotu 28. februára ráno, keď Spojené štáty a Izrael podnikli vojenské údery proti cieľom v Iráne.
Islamská republika následne odpovedala vojenskou operáciou, počas ktorej začala pomocou rakiet a dronov útočiť na Izrael, americké základne aj ďalšie ciele v oblasti Perzského zálivu.
Irán tlačí na svet cez Hormuzský prieliv
Teherán zároveň využíva kontrolu nad strategickým Hormuzským prielivom ako politickú páku.
Podľa informácií sa Revolučné gardy v pondelok pokúsili vyvíjať tlak na zahraničné štáty. Navrhli, že umožnia arabským a európskym krajinám bezpečný priechod prielivom výmenou za vyhostenie izraelských a amerických veľvyslancov.
Takýto krok by podľa analytikov znamenal dramatickú eskaláciu konfliktu a mohol by zásadne ovplyvniť globálny obchod s ropou.