STRACH o hviezdu Love Islandu: ZMIZLA... Fanúšikovia sa boja, že ju pohltila SEKTA!

PRAHA - Mirka Pikolová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka markizáckej šou Love Island. Už tam ukázala, že je mimoriadne citlivá a dobrá duša. V decembri sa ešte objavila v kuchárskej šou Prostřeno a odvtedy akoby sa po nej zľahla zem. Zmizla... A fanúšikovia sa boja, že ju pohltila sekta!
Mirka Pikolová sa zviditeľnila v šou Love Island, následne sa objavila aj v českom Bachelorovi. Odvtedy však prešla duchovnou premenou a jej fanúšikovia majú o ňu strach. Tmavovláska sa totiž na sociálnych sieťach delila o zážitky zo stretnutia s hinduistickým guruom. Pravidelné písala o svojich pocitoch, ktoré jej duchovná očista prináša... A boli naozaj divné.
„Toľko, čo som cítila za tento mesiac, nechápem. Som zamilovaná toľkokrát, že ma láska neustále prekvapuje, aká rozsiahla je. Nemusí milovať jedného muža alebo ženu. Sme ono. Nie sme pohlavie. Tento mesiac som stretla muža z minulého života s mužom z anjelskej rodiny z dimenzie anjelov,“ zverejnila napríklad. Pomyselným vrcholom bolo jej účinkovanie v relácii Prostřeno, ktorej sa zúčastnila ešte v decembri minulého roka.
Aj tam sa snažila presadiť hinduizmus a pred jedlom dokonca odriekala modlitbu. A hostia nevedeli, že ide o vtip alebo to myslí vážne. „Mne sa trochu chceli smiať, pretože mi to všetk oprišlo také veľmi srandovné, ale potom ma to zasiahlo, keď som videl, že ju to rozplakalo,“ vyjadril sa jeden z jej súperov a hlavou krútili aj diváci: „Ako toto nie je možné, aby sa pri všetkom rozplakala. To nie je normálne,“ vyjadril sa vtedy jeden z nich.
Niet preto divu, že aktuálne o ňu majú fanúšikovia obrovský strach. Po účinkovaní v kuchárskej šou totiž zo sociálnych sietí doslova zmizla. A mnohí sa boja, že ju pohltila sekta. „Obávam sa, že ju pohltil guru a sekta. Je to strašné. Ona je veľmi naivná a asi nešťastná. Bohužiaľ... Je mi to veľmi ľúto,“ myslí si jeden zo sledujúcich. „Koncom minulého roka hovorila, že ruší sociálne siete, takže sa asi naplno vrhla do tej sekty, ktorú toľko ospevovala,“ myslí si ďalší. „Úplne sa zblíznila, viď Prostřeno, to bol fakt brutál, pritom tak krásna a dobrá žena. Nechápem, že jej nikto nepomohol,“ dodal ďalší.