Travoltova dcéra (25) hviezdila v spoločnosti: Wau, je z nej krásna žena!

LOS ANGELES - Dcéra Johna Travoltu sa ukázala v spoločnosti a všetkým vyrazila dych. Dvadsaťpäťročná Ella Bleu Travolta totiž vyrástla v očarujúcu mladú ženu. Veď pozrite!
Ella Bleu Travolta je dcérou známeho hollywoodskeho herca Johna Travoltu a zosnulej herečky Kelly Preston. Manželia tvorili harmonický pár takmer 30 rokov, no ich spoločnú cestu predčasne ukončila tragédia. Kelly Preston zomrela v roku 2020 vo veku 57 rokov po dlhom boji so zákernou rakovinou prsníka.
Pre jej milujúcu rodinu to bola mimoriadne bolestivá strata. Okrem Elly mali John a Kelly aj syna Jetta, ktorý tragicky zomrel v roku 2009 počas rodinnej dovolenky na Bahamách. Mal iba 16 rokov. Jett bol autista a počas silného epileptického záchvatu utrpel úder do hlavy. Po roku a pol sa rodina rozrástla o najmladšieho syna Benjamina.
Z Elly vyrástoa naozaj krásna žena. Nedávno sa totiž objavila na módnom podujatí značky Revolve, ktoré sa konalo v Los Angeles. Mladá herečka prišla v elegantných čiernych šatách s netradične riešeným výstrihom, ktorý jej outfitu dodal šmrnc. Celkový vzhľad doplnila malou kabelkou a jemnými doplnkami, ktoré pôsobili veľmi vkusne a krásne podčiarkli jej prirodzený šarm.
Hoci je 25-ročná Ella verejnosti známa najmä vďaka slávnym rodičom, postupne si buduje vlastnú kariéru. Ale zdá sa, že sa rozhodla kráčať v šlapajach svojich rodičov. Okrem hudbe sa venuje aj herectvu. Zdedila po nich nielen talent, ale aj krásu. Mnohí si zároveň všímajú, že Ella sa veľmi podobá na svojho otca. Má po ňom tmavé vlasy, modré oči, výrazné pery aj tvar nosa. Podľa fanúšikov sú si až nápadne podobní.