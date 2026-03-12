Expert bije na poplach: Trumpa nalákali do strategickej pasce! USA prehrajú ako vo Vietname

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump tvrdí, že konflikt s Iránom sa blíži ku koncu. Pentagon však ohlásil najintenzívnejšie útoky od začiatku bojov. Bezpečnostný analytik upozorňuje, že Spojené štáty sa mohli dostať do nebezpečnej strategickej pasce.
Protichodné signály z Washingtonu
Americký prezident Donald Trump v pondelok 9. marca vyhlásil, že vojna s Iránom je podľa jeho slov „prakticky uzavretá kapitola“. Len o deň neskôr však prišlo z amerického ministerstva obrany úplne iné posolstvo.
Šéf Pentagonu Pete Hegseth oznámil, že armáda sa pripravuje na „najintenzívnejší deň útokov od začiatku operácie“.
Takéto rozdielne vyhlásenia vyvolávajú otázky, čo sa v skutočnosti deje. Podľa niektorých analytikov nejde iba o komunikačný chaos vo Washingtone.
Bezpečnostný expert varuje pred pascou
Na možné riziko upozornil Robert Pape, profesor politológie na Univerzite v Chicagu a vedúci projektu pre výskum bezpečnosti a hrozieb.
Renomovaný odborník, ktorý je autorom knihy Bombing to Win: Air Power and Coercion in War, vo svojom texte pre magazín Foreign Affairs upozorňuje, že Spojené štáty aj Izrael sa mohli ocitnúť v konflikte, ktorý im protivník nadiktoval.
Podľa jeho analýzy existuje riziko, že Irán zámerne vtiahol oboch spojencov do typu vojny, ktorý v minulosti podkopal americké ambície vo Vietname.
Nepokojná paralela s vojnou vo Vietname
Pape prirovnáva súčasnú situáciu k priebehu vietnamskej vojny. Spojené štáty vtedy počas viac než jedenástich rokov bojov opakovane dominovali na bojisku.
Americké letectvo si udržiavalo technologickú aj taktickú prevahu a infraštruktúra protivníka bola často rýchlo zničená. Napriek tomu Washington nakoniec konflikt prehral.
Severovietnamské jednotky a Vietkong totiž neporazili USA priamou vojenskou silou. Zvolili inú stratégiu – konflikt postupne rozšírili do miest a dedín Južného Vietnamu a bojovali podľa vlastných pravidiel.
Teherán podľa analytika postupuje podobne
Podľa profesora Papea dnes Irán využíva veľmi podobnú taktiku.
Teherán sa podľa jeho slov nesnaží priamo zmerať sily s americkou armádou v klasickom vojenskom strete. Namiesto toho rozširuje konflikt tak, aby ho presunul do roviny, kde má strategickú výhodu.
Analytik tento prístup označuje za „horizontálnu eskaláciu“ – teda postupné rozširovanie bojiska mimo tradičné vojenské fronty.
Washington môže reagovať na cudziu stratégiu
Protichodné vyhlásenia z americkej administratívy – Trumpovo tvrdenie o víťazstve a súčasné oznámenie nových útokov – môžu podľa Papea naznačovať, že Spojené štáty reagujú na situáciu, ktorú už úplne nekontrolujú.
Ak by sa táto interpretácia potvrdila, znamenalo by to, že Irán dokázal presunúť konflikt do fázy, v ktorej určuje tempo aj podmienky bojov.
Takýto scenár by podľa bezpečnostných expertov mohol výrazne skomplikovať ďalší vývoj vojny.