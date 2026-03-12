Nemšovou otriasol neuveriteľný podvod! Škôlka prišla o vyše 237-tisíc eur: Riaditeľka naletela podvodníkom

NEMŠOVÁ - Riaditeľka naletela podvodníkom, materská škola kvôli tomu prišla o 237-tisíc eur, ktoré boli určené na chod škôlky a výplaty. Prípadom sa zaoberá polícia.
O podvode informovala najskôr polícia, nešpecifikovali však, akého zariadenia v Trenčianskom kraji sa týkal. O tom, že prípad súvisí so škôlkou v Nemšovej informovala TV JOJ. Riaditeľku materskej školy v obci Nemšová najskôr telefonicky kontaktovala istá žena, ktorá sa vydávala za policajtku. Tvrdila, že sa do pobočky banky dostavila osoba s jej osobnými údajmi a na jej meno sa pokúšala vybaviť úver. Zároveň jej povedala, že tento úver už bol bankou schválený, no k vyplateniu ešte neprišlo. Riaditeľke ešte povedala, aby nikoho nekontaktovala, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania.
Následne sa riaditeľke ozval muž, ktorý sa predstavil ako pracovník Národnej banky. Tvrdil, že sa niekto nabúral do bankových účtov školy, a že účty ich zariadenia môžu byť ohrozené a je potrebné preveriť situáciu. Pod touto zámienkou riaditeľku inštruoval, aby sa prihlásila do internet bankingu a cez aplikáciu umožnila zdieľanie obrazovky svojho zariadenia.
"Počas toho neznáma osoba zadávala do internet bankingu čísla účtov, na ktoré boli postupne odoslané finančné prostriedky z účtov výchovného zariadenia. Poškodená bola celý čas presvedčená, že ide o bezpečnostné opatrenie a peniaze budú zachytené a vrátené späť. V skutočnosti však išlo o podvod," uviedla polícia.
"Pani riaditeľka má dovolenku, o jej osude sa rozhodne neskôr," uviedol pre televíziu primátor Nemšovej Miloš Mojto.
Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na verejnosť, aby bola obozretná. Polícia, banky ani Národná banka Slovenska nikdy nežiadajú prevádzať finančné prostriedky na iné účty ani poskytovať vzdialený prístup do zariadení či internet bankingu.