Súd rozhodol: Obvinený z prípadu nálezu dvoch mŕtvych tiel v Bratislave putuje do väzby

BRATISLAVA - Štefana H., obvineného v prípade sobotného (7. 3.) nálezu dvoch mŕtvych na ulici Pri Starej prachárni v Bratislave, vzal Mestský súd Bratislava I v pondelok (9. 3.) do väzby. Urobil tak z dôvodu obavy, že by mohol obvinený pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie je právoplatné. Procesné strany sa vzdali práva podať sťažnosť. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.
Polícia v sobotu informovala, že vyšetruje násilnú trestnú činnosť v súvislosti s nálezom dvoch mŕtvych na ulici Pri Starej prachárni v Bratislave. Na mieste zadržala jedného muža. V nedeľu (8. 3.) polícia zadržaného Štefana H. obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby.