SaS tlačí na Rašiho: Ústavný súd je už vyše roka bez jedného sudcu, vyzýva na kroky pre jeho plné obsadenie

KOŠICE - Strana SaS vyzýva predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Hlas-SD), aby vykonal všetky kroky pre obsadenie plného počtu sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková pripomenula, že na ÚS chýba jeden z 13 sudcov už od októbra 2023. Parlament doposiaľ nedokázal zvoliť kandidátov, z ktorých by prezident SR následne vybral nového ústavného sudcu.
V júli tohto roka pritom uplynie funkčné obdobie ďalšej sudkyne ÚS Jany Baricovej. Predseda parlamentu v tejto súvislosti 9. januára vyhlásil voľbu kandidátov na sudcu ÚS s tým, že voľba by sa mala uskutočniť na parlamentnej schôdzi so začiatkom 26. mája. „Vyzývame predsedu parlamentu, aby urobil všetko pre to, aby vyhlásil voľbu pre obidve tieto uvoľnené miesta a ten proces voľby sa dotiahol do konca,“ uviedla Kolíková pred sídlom ÚS v Košiciach. Poukázala pritom na dôležitosť ÚS pri ochrane ústavnosti, demokracie a právneho štátu.
„Vládna koalícia jednoducho nerobí všetko pre to, aby toto miesto obsadila. Zjavne toto miesto má byť predmetom politického obchodu. Nedá sa to nejakým iným spôsobom vysvetliť,“ povedala Kolíková s tým, že existuje dostatočný počet kvalifikovaných právnikov, ktorí spĺňajú kritériá na sudcu ÚS.
Na ÚS sa miesto sudcu uvoľnilo v septembri 2023, keď sa funkcie vzdala Jana Laššáková. Poslanci NR SR už kandidátov volili viackrát, do volieb sa prihlasovali uchádzači opakovane, no zatiaľ nezískal žiaden z nich potrebný počet hlasov. Parlament štandardne volí dvojnásobok potrebného počtu sudcov, z nich si vyberá prezident, ktorý ústavného sudcu vymenúva.