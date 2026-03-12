Hromadná bitka v Krompachoch! Medzi zranenými je aj dieťa, polícia obvinila 21-ročného muža

KROMPACHY - Polícia obvinila po minulotýždňovej hromadnej bitke v Krompachoch 21-ročného muža. Potvrdila to krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. K incidentu došlo v piatok (6. 3.) na Hornádskej ulici. Zranilo sa pritom sedem ľudí a jedno dieťa. Na prípad upozornili televízie STVR a JOJ.
„Predchádzajúce vzájomné verbálne útoky medzi rodinnými príslušníkmi prerástli pred jedným z rodinných domov, na mieste verejnosti prístupnom, do fyzických útokov, ku ktorým sa pridali ďalšie osoby. Vzhľadom na narušenie verejného poriadku a fyzických útokov takmer 100 účastníkov, bolo na miesto okamžite vyslaných niekoľko policajných hliadok, vrátane psovodov so služobnými psami. Policajti situáciu ďalej monitorovali aj po rozídení sa občanov do svojich príbytkov,“ uviedla hovorkyňa.
Dodala, že sedem osôb bolo prevezených posádkami Rýchlej zdravotnej pomoci na ošetrenie do krompašskej nemocnice. Maloleté dieťa, ktoré utrpelo zranenia v oblasti hlavy, so zraneniami previezli do jednej z košických nemocníc. Ivanová potvrdila, že sa muselo podrobiť okamžitému operačnému zákroku. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní.
„Na základe získanej dôkaznej situácie vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi z prečinu výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví obvinil 21-ročného muža,“ dodala Ivanová s tým, že príslušní policajti naďalej vykonávajú úkony v súvislosti so začatým trestným stíhaním pre trestný čin výtržníctva a trestný čin ublíženia na zdraví, smerujúce k náležitému objasneniu dôvodov, pre ktoré ku skutku došlo. Viac informácií nateraz podľa nej nie je možné poskytnúť.