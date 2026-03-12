DRÁMA v Košiciach! Žena po hádke bodla muža CERUZKOU, v nemocnici bojuje o život

(Zdroj: TASR - Diana Semanová)
KOŠICE - V Košiciach sa odohrala dráma, po ktorej skončil 35-ročný muž skončil v nemocnici v život ohrozujúcom stave. Žena ho mala zasiahnuť po hádke do hrudníka ceruzkou.
V Košiciach došlo k vážnemu incidentu, po ktorom skončil 35‑ročný muž v nemocnici s ťažkými zraneniami. Podľa informácií, ktoré zverejnili tvnoviny.sk, mal konflikt vzniknúť v stredu (11. 3.) medzi mužom a mladou ženou. Po hádke mala žena siahnuť po ceruzke a zasiahnuť muža v oblasti hrudníka.
Zraneného okamžite previezli do nemocnice, kde lekári zistili, že jeho stav je mimoriadne vážny a vyžaduje si intenzívnu zdravotnú starostlivosť. Polícia prípad vyšetruje.