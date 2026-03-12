Posun v prípade trénera, ktorý mal údajne sexuálne obťažovať deti: Okresný súd ho vzal do väzby!

TRNAVA - Okresný súd Trnava vzal obvineného trénera z futbalovej školy mládeže pôsobiacej v trnavskom regióne do väzby. Rozhodnutie nie je právoplatné, o sťažnosti obvineného rozhodne Krajský súd v Trnave. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa trnavských súdov Jana Kondákorová.
„Sudkyňa Okresného súdu Trnava rozhodla o vzatí obvineného do väzby, keďže existuje dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti a zároveň, že bude pôsobiť na svedkov,“ priblížila hovorkyňa. Okresný súd rozhodol o vzatí obvineného do väzby v stredu (11. 3.).
Na prípad upozornila TV Markíza, podľa ktorej čelí muž obvineniu zo sexuálneho zneužívania a z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Deťom, ktoré trénoval, mal údajne posielať intímne a nevhodné fotografie. Tiež ho mali údajne pristihnúť nahého v šatni s mladistvým chlapcom.
Futbalová škola mládeže Tomáša V. vo svojom stanovisku uviedla, že s obvineným ukončila spoluprácu a ďalej sa nepodieľa na činnosti klubu.