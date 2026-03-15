Vo Francúzsku zatkli dvoch mladých bratov: Plánovali smrteľný antisemitský útok

PARÍŽ - Vo Francúzsku zatkli 22-ročného študenta a jeho 20-ročného brata pre plánovaný „smrteľný a antisemitský“ útok, uviedla v nedeľu prokuratúra. Súrodencov, ktorí majú talianske a marocké občianstvo, zadržali už v utorok na severe krajiny, uviedla Národná protiteroristická prokuratúra (PNAT), informuje správa agentúry AFP.
Policajti zatkli bratov pri väznici v severofrancúzskom Longuenesse, neďaleko pobrežného mesta Calais. V ich aute našli poloautomatickú zbraň, fľašu kyseliny chlorovodíkovej, hliníkovú fóliu a vlajku džihádistickej skupiny Islamský štát. Po zadržaní sa mladí muži priznali, že „plánovali teroristický útok vo Francúzsku, s cieľom stať sa mučeníkmi“, uviedla PNAT.
Vo vyhlásení prokuratúra uviedla, že bratia boli vystavení „džihádistickej propagande“. Úrad zároveň informoval, že analýza zaistených materiálov naznačuje, že obaja sa zradikalizovali počas posledných dvoch rokov a podnikli kroky smerujúce k „teroristickému sprisahaniu, ktorého smrteľný a antisemitský charakter sa javí ako potvrdený“.
Vernosť skupine Islamský štát
PNAT dodala, že útok vo Francúzsku údajne plánovali preto, lebo nemohli vycestovať do Sýrie alebo Palestíny, aby tam „viedli džihád“. Vyšetrovatelia našli tiež video, v ktorom jeden z bratov začiatkom marca prisahal vernosť skupine Islamský štát. Prokuratúra dodala, že je tiež zrejmé, že bol „v kontakte s viacerými osobami, ktoré sú zradikalizované alebo sú vyšetrované či odsúdené za teroristický trestný čin“.
Na ďalších fotografiách a videách sa podľa PNAT „objavujú pri používaní strelných zbraní alebo noža, v bojovej výstroji, s ukazovákom zdvihnutým k nebu pred vlajkou Islamského štátu,“ dodal denník Le Monde. Súrodenci prišli do Francúzska so svojimi rodičmi v roku 2017. V nedeľu bolo začaté vyšetrovanie pre podozrenie z trestného činu teroristického sprisahania, ako aj pre nadobudnutie a nosenie zbraní. Prokuratúra požiadala, aby boli obaja obvinení a vzatí do vyšetrovacej väzby.