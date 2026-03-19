Nechutný ÚTOK za bieleho dňa! Mladík sexuálne napadol školáčku priamo na ulici

BRISTOL - V britskom meste Bristol mala byť školáčka sexuálne napadnutá za bieleho dňa priamo na ulici. K incidentu malo dôjsť v utorok (17. 3.) približne o 10:30 h na ulici West Town Lane.
Podľa dostupných informácií sa dieťa v tom čase nachádzalo na verejnom priestranstve, keď ju mal napadnúť neznámy muž, píšu noviny Daily Mail. Polícia z oblasti Avon a Somerset uviedla, že podozrivý je muž zmiešaného pôvodu, vo veku okolo 20 rokov. Má zapletené vlasy a tetovanie na ľavom predlaktí. V čase incidentu mal na sebe bielu mikinu s kapucňou, čiernu bundu, čierne tepláky a čierne tenisky.
Na mieste činu zabezpečili priestor, kde policajti analyzujú kamerové záznamy z okolia, aby sa im podarilo identifikovať páchateľa. Do prípadu sú zapojení aj špecializovaní vyšetrovatelia, ktorí už kontaktovali obeť aj jej rodinu a poskytujú im potrebnú podporu.
Miestny policajný seržant Chris Downham zdôraznil, že ide o mimoriadne znepokojujúci incident pre verejnosť. „Uvedomujeme si, že táto udalosť môže vyvolať obavy medzi obyvateľmi. Robíme všetko pre to, aby sme páchateľa čo najskôr identifikovali,“ uviedol.
Polícia zároveň posilnila hliadky v danej oblasti a vyzýva verejnosť na spoluprácu. „Každý, kto si v utorok dopoludnia všimol čokoľvek podozrivé alebo má k dispozícii kamerové záznamy či iné informácie, ktoré by mohli pomôcť vyšetrovaniu, nech nás bezodkladne kontaktuje,“ dodal Downham. Orgány činné v trestnom konaní sú v kontakte aj so školou poškodenej, aby zabezpečili primerané ochranné opatrenia pre všetkých žiakov. Prioritou podľa polície zostáva bezpečnosť a psychická pohoda obete, ktorej aj naďalej poskytujú podporu.