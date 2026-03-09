Premiér Fico sa v Paríži zúčastní na samite jadrovej energetiky

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico odcestuje v utorok (10. 3.) do Paríža na samit jadrovej energetiky. V rámci návštevy Paríža sa stretne aj s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. V pondelok o tom informoval Úrad vlády SR.
V poradí druhý samit jadrovej energetiky (Nuclear Energy Summit) je pokračovaním politickej iniciatívy zameranej na posilnenie globálnej úlohy jadrovej energie. V tomto roku sa koná pod heslom „Bezpečná a dostupná jadrová energia pre všetkých“.
archívne video
Podujatie predstavuje významnú politickú a strategickú platformu na prezentáciu národných skúseností, ambícií a projektov v oblasti bezpečnej jadrovej energetiky. Zámerom podujatia je zdôrazniť pozitívne stránky rozvoja jadrovej energetiky a definovať podmienky, za ktorých môže byť jadrová energia efektívnym nástrojom dekarbonizácie, boja proti klimatickej zmene, ako aj nástrojom na posilnenie energetickej suverenity.
Na okraj samitu predstavitelia slovenského Výskumného ústavu jadrovej energetiky (VÚJE) a Framatome podpíšu Memorandum o porozumení v oblasti pokračujúcej spolupráce, na podpise bude prítomný aj premiér Robert Fico a francúzsky minister hospodárstva, financií, priemyslu a digitálnej suverenity Roland Lescure.