Stretnutie na Úrade vlády: Fico s ministrom z Emirátov riešili situáciu na Blízkom východe aj pomoc Slovákom

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) v nedeľu rokoval na Úrade vlády SR s ministrom zahraničných vecí Spojených arabských emirátov (SAE) Abdulláhom bin Zájidom Ál Nahjánom. Témou stretnutia bola najmä aktuálna situácia na Blízkom východe a pomoc slovenským občanom, ktorí sa nachádzajú aj v Emirátoch. Zároveň informoval, že v utorok (10. 3.) by sa mal uskutočniť prvý slovenský let z Bratislavy do Dubaja, ktorý organizujú rezorty obrany, zahraničia a vnútra. Informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
archívne video
Ako spresnil úrad vlády, rokovanie sa týkalo aj bilaterálnej spolupráce a investičných projektov. Minister zahraničných vecí prejavil osobitný záujem o spoluprácu v jadrovej energetike. „Premiér ocenil aktivity Emirátov v regióne, ktoré sú dôležitým stabilizačným faktorom, a prisľúbil taktiež súčinnosť SR pri rokovaniach o uzatvorení dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a krajinami Perzského zálivu - Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive,“ dodal.
Na stretnutí s ministrom zahraničných vecí SAE sa zúčastnili aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, minister obrany Robert Kaliňák (obaja Smer-SD) a štátny tajomník rezortu zahraničia Marek Eštok. Blanár doplnil, že v súčasnosti prebieha aktívna komunikácia medzi krajinami, kde hľadajú konkrétne možnosti, ako zvýšiť evakuačné kapacity, napríklad aj prostredníctvom veľkokapacitných lietadiel SAE. „Ostávame tak v kontakte pri riešení detailov, ako riešiť evakuáciu spoločne, aby sme zabezpečili čo najskorší návrat občanov SR do bezpečia na Slovensko,“ podotkol. Premiér pripomenul, že v nedeľu priletí 13. a 14. repatriačný let, ktoré doteraz evakuovali slovenských občanov z Jordánska, Ománu a Saudskej Arábie.