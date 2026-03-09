AKTUÁLNE Vážna nehoda na východe Slovenska: Cesta je NEPREJAZDNÁ! Zasahujú všetky záchranné zložky

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)
ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY - Na východe Slovenska sa stala vážna dopravná nehoda. Pri Šarišských Michaľanoch v okrese Sabinov došlo k zrážke nákladného vozidla s osobným autom, na mieste zasahujú záchranné zložky. Cesta je neprejazdná.
Na ceste I/68 vedúcej smerom na obec Šarišské Michaľany došlo k dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazilo nákladné vozidlo s osobným automobilom. Informuje o tom prešovská krajská polícia.
"Na mieste zasahujú záchranné zložky a úsek cesty je momentálne neprejazdný," upozorňuje polícia, ktorá žiada vodičov, aby sa tomuto úseku vyhli a rešpektovali pokyny záchranných zložiek. O situácii budú informovať, keď budú známe ďalšie informácie.
