Gašpar prekvapil pohľadom na situáciu vo svete: Bezpečnostnú radu by som zvolal len kvôli opozičnej politike!

Gašpar reagoval, kedy by bol ochotný zvolať Bezpečnostnú radu. Zobraziť galériu (3)
Gašpar reagoval, kedy by bol ochotný zvolať Bezpečnostnú radu. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Úrad vlády SR, SITA/AP Photo/Vahid Salemi)
BRATISLAVA - Bezpečnostná rada a jej rokovania sa zvolávajú v časoch, kedy externé ale aj vnútorné podnety v krajine vyžadujú urgentné kroky vlády a opatrenia. Rizikom je nepochybne aj vojenský zásah voči Iránu a sekundárne dôsledky s tým súvisiace. Susedíme navyše aj s Ukrajinou, ktorá sa už 4 roky bráni voči ruskej agresii. Ako sa na toto pozerá podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD)? Jeho vyjadrenie vás možno prekvapí.

Gašpar bol v diskusnej relácii spolu so šéfom KDH Milanom Majerským v súkromnej televízii Markíza. Všetko navyše ešte komplikuje ropovod Družba, cez ktorý ropa teraz neprúdi a ukrajinská strana má za to, že je poškodený, hoci naša vláda sa na to pozerá inak a vraj o žiadne poškodenie nejde. Aj toto zdvíha ceny pohonných látok a ich zdraženie môže nabúrať aj ceny ďalších produktov, napríklad potravín, plynu či elektriny.

Gašpar odprezentoval iný dôvod na rokovanie Bezpečnostnej rady

Gašpar sa v diskusii vyjadril, že pozná situáciu, kedy by bolo potrebné zvolanie takejto rady. Súvisí s politickým bojom. "Ak by som ja zvolal Bezpečnostnú radu dnes, tak kvôli opozičnej politike. To je skutočná hrozba pre občanov a pre túto spoločnosť. Ale berte ma trošku nadnesene," povedal Gašpar vo vysielaní.

Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara na tému: Koľko stálo stíhanie politickej opozície.
Zobraziť galériu (3)
Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara na tému: Koľko stálo stíhanie politickej opozície.  (Zdroj: TOPKY/Vlado Anjel)

"Práve toto ovplyvňuje ekonomickú situáciu na Slovensku, aj situáciu okolo vojny v Iráne. To všetko je to, čo vy vyvolávate v spoločnosti, a to sú predovšetkým obavy a strach," obrátil sa na Majerského Gašpar. "Nie všetky tie vaše výroky sú na mieste z hľadiska toho, čo dnes hrozí alebo nehrozí," uzavrel Gašpar.

"Pokiaľ tie informácie, ktoré prichádzajú a tentokrát si myslím, či už z rezortu obrany, od Vojenského spravodajstva, zo Slovenskej informačnej služby, z ministerstva vnútra a predpokladám ministerstvo zahraničných vecí, tak predseda vlády je natoľko skúsený politik, že ten okamih, keď to bude potrebné, to zvolá," odpovedal Gašpar.

Nemáme na čo čakať, postavil sa na odpor Majerský

Prísediaci opozičný líder KDH Milan Majerský nesúhlasil s Gašparovým výkladom o dôvodoch zvolania rady, a tak oponoval. "Drony leteli na Cyprus alebo na členskú krajinu Európskej únie. Balistická raketa na Turecko. Ale čo je podstatnejšie, podstatnejšie je to, že Kresťanskodemokratické hnutie hneď, keď vznikal tento konflikt, hneď začiatkom týždňa, vyzvalo vládu Slovenskej republiky, aby zvolala Bezpečnostnú radu. Je to hlavne kvôli tomu, aby ľudia na Slovensku sa cítili bezpečne, ale aj ľudia, ktorí sú vycestovaní," oponoval poslanec.

Milan Majerský
Zobraziť galériu (3)
Milan Majerský  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Bezpečnostná rada sa zvolávala kvôli neexistujúcemu prevratu, kvôli Gruzíncovi, čo bolo smiešne. A to je ten paradox týchto situácií. Reálna hrozba, vymyslená hrozba A toto je celá táto vláda a preto to budem kritizovať," reagoval na Gašpara Majerský.

VojnaZvolanieSmer-SDIránPodpredseda parlamentuTibor GašparBezpečnostná rada
Ďalšie zo Zoznamu