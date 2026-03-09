Video spochybňuje Trumpove tvrdenia o iránskej zodpovednosti za zásah školy

TEHERÁN - Novozverejnené video podľa medzinárodnej investigatívnej skupiny Bellingcat spochybňuje tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že explóziu v iránskej dievčenskej škole, ktorá zabila na začiatku vojny vyše 175 ľudí, má na svedomí Teherán a nie Američania. Napísala to dnes agentúra AP. Súčasná vojna na Blízkom východe sa začala americkými a izraelskými údermi na Irán 28. februára. Napadnutá krajina krátko potom začala vojenskú odvetu a začala útočiť raketami a dronmi na Izrael a na americké základne a ďalšie ciele v oblasti Perzského zálivu.
Podozrenie na americký úder
Analýza Bellingcatu prichádza na pozadí rastúceho množstva dôkazov svedčiacich o tom, že za úderom, ktorý 28. februára zasiahol školu pri základni iránskych revolučných gárd v meste Mínáb na juhu Iránu, stoja Spojené štáty. Experti, s ktorými hovorila agentúra AP, s odvolaním sa na analýzy satelitných snímok, uviedli, že škola bola zrejme zasiahnutá pri bombardovaní základne.
Trojsekundové video zdieľanej skupiny Bellingcat bolo obstarané v deň zásahu a v nedeľu ho zverejnila iránska polooficiálna agentúra Mehr. Podľa snímky na budovu dopadla munícia a následne nad objektom vyšľahal oblak čierneho dymu, ktorý sa zmiešal s dymom z skoršieho úderu. Analytik Bellingcatu Trevor Bell rovnako ako agentúra AP vykonali geolokáciu záberu.
Použitá bola strela Tomahawk
Bell použitú zbraň identifikoval ako strelu s plochou dráhou letu Tomahawk, ktorú v tomto konflikte podľa dostupných informácií využívajú iba Spojené štáty. Ide zároveň o prvý dôkaz týkajúci sa typu munície použitej pri zásahu školy, napísala agentúra AP. Analýzu však podľa nej komplikujú chýbajúce zábery fragmentov bomby po útoku. K miestu zásahu sa zároveň zatiaľ nedostala žiadna nezávislá spravodajská agentúra.
Trump obvinil Irán
Trump v sobotu na otázku, či za zásah školy, pri ktorom bolo zabitých mnoho detí, môžu Spojené štáty, odpovedal, že incident má zrejme na svedomí Irán. Prezident pre svoje tvrdenie neposkytol žiadne dôkazy, ale uviedol, že iránske zbrane sú "veľmi nepresné". Americký minister obrany Pete Hegseth vzápätí uviedol, že Spojené štáty vec vyšetrujú.
O tom, že sa zrejme jednalo o americké údery, svedčí podľa AP hneď niekoľko skutočností. Jednou z nich je samotné americké vyšetrovanie. Podľa usmernení Pentagonu pre postupy zamerané na zmierňovanie civilných škôd sa takéto posúdenie začína po tom, ako skupina vyšetrovateľov predbežne dospeje k záveru, že americká armáda môže niesť zodpovednosť. Jeden z amerických predstaviteľov agentúre AP povedal, že úder bol pravdepodobne americký. Hovoril pod podmienkou anonymity, pretože nemal oprávnenie sa k citlivej záležitosti verejne vyjadrovať.
Ďalším faktorom je poloha školy, ktorá sa nachádza vedľa základne iránskych revolučných gárd a neďaleko kasární námornej jednotky. Americká armáda sa sústredila na námorné ciele a priznala údery v provincii Hormozgán, vrátane jedného v blízkosti školy.
Izrael účasť poprel
Izrael, ktorý poprel, že by úder vykonal, sa zameriaval na oblasti bližšie k izraelskému územiu a neoznámil žiadne útoky južne od mesta Isfahán, vzdialeného od miesta úderu asi 800 kilometrov. Spojené štáty majú v Arabskom mori rozmiestnené vojnové lode, vrátane lietadlovej lode USS Abraham Lincoln, ktoré sú v dosahu školy. Izraelská armáda ani oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe na žiadosť o komentár neodpovedali.