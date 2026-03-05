Trest pre šéfa SIS vyvolal vlnu kritiky! Opozícia hovorí o výsmechu občanom

BRATISLAVA - Rozhodnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho potrestať riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara za dopravnú nehodu zrážkou zo mzdy vo výške 15 percent považuje opozičná SaS za výsmech. Podľa strany nie je v poriadku, ak prezident robí z Gašpara martýra. Opozičné PS dodalo, že Gašpar sa musí na tomto treste „dobre zabávať“. Prezident podľa opozície zľahčuje tento prípad.
„Myslím si, že absolútne neobstál v rámci faktov, očakávaní ľudí. Vôbec neobstál v tom, že môže stáť na strane ľudí na základe faktov. Prezident normálne strčil hlavu do piesku. Mohol si vybrať, že sa postaví na stranu ľudí, ktorí dodržiavajú zákon, dodržiavajú pravidlá, platia dane, chcú žiť v tejto krajine a aj ju budovať, alebo sa mohol rozhodnúť pre tú druhú stranu,“ vyhlásil na štvrtkovej tlačovej konferencii šéf SaS Branislav Gröhling. Zrážka 15 percent z jedného mesačného platu „pri plate, ktorý presahuje 100.000 eur ročne“, je podľa neho výsmech všetkým občanom.
Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková upozornila, že Gašparov prípad nehody nebol len o prekročení rýchlosti. „Celá verejnosť bola pobúrená, ako sa postavil po samotnej dopravnej nehode k ostatným účastníkom dopravnej nehody, ako sa nepostavil pred verejnosť a nevysvetlil svoje konanie ani konanie po nehode. Dozvedeli sme sa v súvislosti s touto nehodou, aké má tetovanie, že nie je pravdou, že by nebolo zrejmé jeho tetovanie osoby, ktorá je známa z filmu o mafii, a že sa k nej vlastne takto hrdo hlási,“ doplnila.
Vzhľadom na to, že v súčasnosti nie je známe, kto nesie za nehodu zodpovednosť, je podľa Kolíkovej predčasné zľahčovať celý prípad tvrdením, že išlo len o prekročenie rýchlosti o pár kilometrov. „Dokonca aj právny zástupca poškodených sa so spisom začal oboznamovať až na okresnom úrade. Celé to vyvoláva veľmi zvláštny dojem,“ doplnila. Podľa Kolíkovej prezident zlyhal už na začiatku. „V momente, keď sa prezident o nehode dozvedel, mal jasne povedať, že situáciu preverí a vyvodí dôsledky. Riaditeľ Slovenskej informačnej služby musí byť človek, ktorý požíva dôveru verejnosti. Namiesto toho sme dnes svedkami toho, že prezident akoby z riaditeľa SIS robil martýra,“ zdôraznila.
Trest pre šéfa SIS kritizuje aj PS
Hlava štátu si podľa hnutia PS robí z občanov „srandu“. „Šéf SIS na nepriznanom hračkárskom žltom aute obiehal, kde nemal, ohrozil rodinu a potom arogantne urážal všetkých naokolo. Teraz dostane od prezidenta, ktorý to takmer pol roka vyhodnocoval, 15 percent dole z platu na jeden mesiac. Človek, ktorého plat aj s odmenami sa musí pohybovať v desaťtisícoch eur, sa na tomto niekde akurát tak dobre zabáva. Syn obžalovaného Tibora Gašpara (Smer-SD) nikdy nemal byť vymenovaný za šéfa tajnej služby,“ reagovalo PS v stanovisku.
Hnutie Slovensko považuje rozhodnutie prezidenta za nedostatočné. Podľa hnutia ide o situáciu, ktorá mala mať oveľa vážnejšie politické dôsledky. „Pavol Gašpar mal skončiť vo funkcii v momente, ako si vymyslel rozprávku o gruzínskom prevrate. Keďže sa tak nestalo, Peter Pellegrini nesie plnú politickú zodpovednosť za všetko, čo Pavol Gašpar robí ako riaditeľ SIS,“ zdôraznil poslanec parlamentu Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí). Hnutie Slovensko zdôraznilo, že vedenie bezpečnostných zložiek štátu musí byť založené na dôveryhodnosti, profesionalite a zodpovednosti.
KDH považuje trest za smiešny
KDH vníma stanovenú sankciu pre Gašpara ako výsmech do očí všetkým občanom SR. „Je to smiešne. Jednorazová zrážka 15 percent z platu, ktorý je, mimochodom, vyšší ako plat poslanca Národnej rady SR, je smiešna,“ okomentoval podpredseda KDH Marián Čaučík. Myslí si, že bolo treba zhodnotiť aj morálnu škodu. „Ak by dostal sankciu 15 percent z každého platu, pokiaľ je vo verejnej službe, prípadne z prvého piliera dôchodku, tak toto by možno bola adekvátna sankcia na to, aby sme videli, že papalášizmus berú vážne,“ dodal.
Prezident vo štvrtok informoval o tom, že ukončil disciplinárne konanie voči riaditeľovi SIS. Za dopravnú nehodu z minulého roka ho potrestal zrážkou zo mzdy na jeden mesiac vo výške 15 percent. Pellegrini doplnil, že v súvislosti s podnetom na disciplinárne konanie od opozičnej SaS nevidel dôvod na vyvodenie ďalších dôsledkov. Aktuálne žiadny právny predpis podľa neho nezakazuje šéfovi SIS tetovanie. Riaditeľ SIS mal 30. augusta minulého roka na Dobšinskej ulici v Nitre dopravnú nehodu. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Prezident ako nadriadený orgán šéfa SIS začal disciplinárne konanie v januári.