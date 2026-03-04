Streda4. marec 2026, meniny má Kazimír, zajtra Fridrich

Fico sa ohradil voči akcii Kajúcnik: Kritizuje postup orgánov činných v trestnom konaní

Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara na tému: Koľko stálo stíhanie politickej opozície.
Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara na tému: Koľko stálo stíhanie politickej opozície.
BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) zdôrazňuje, že nedeľná (1. 3.) tlačová konferencia straníckych špičiek nemá nič spoločné s utorkovou (3. 3.) akciou policajnej inšpekcie s názvom Kajúcnik. Premiér v stredu opakovane kritizoval prístup orgánov činných v trestnom konaní k spolupracujúcim osobám v období rokov 2020 až 2023.

Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara.
„Chceme striktne oddeliť to, čo bolo povedané v nedeľu ráno na adresu jedného z najznámejších slovenských kajúcnikov, pána Makóa, a prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Šúreka, od toho, čo dnes tak široko popisujete v médiách,“ zdôraznil Fico. Hovoril, že si vie predstaviť, pod akým tlakom musí byť Generálna prokuratúra (GP) SR po utorkovom zadržaní jedného z jej prokurátorov. „Veríme, že nedôjde k žiadnym excesom a kroky, ktoré bude GP SR robiť v tomto ohľade, budú profesionálne a nebudú vyvolané tlakom,“ podčiarkol.

Podľa podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD) boli v minulosti vynucované svedecké výpovede tzv. kajúcnikov. „Nielen aby sa priznali k vlastnej trestnej činnosti, ale navyše, aby svedčili voči osobám, na ktoré ukázali orgány činné v trestnom konaní. Aby svedčili na Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, pretože títo ľudia vadili v politickom súboji,“ povedal. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) hovoril o gigantickej snahe zničiť právny štát.

Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) vykonal v utorok policajnú akciu s názvom Kajúcnik. Počas nej zadržali a obvinili štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorej sa mali dopúšťať organizovanou formou. Okrem obvinených zadržali aj dve podozrivé osoby. Akcia prebiehala na území Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.

Viacerí predstavitelia opozície túto policajnú akciu kritizovali. Poukázali na to, že utorkové zadržanie policajtov sa udialo len dva dni po tlačovej konferencii špičiek Smeru-SD a poradcu premiéra Mareka Paru, na ktorej podrobili kritike prácu orgánov činných v trestnom konaní v rokoch 2020 až 2023. Za zadržaním a obvinením policajtov preto vidia politickú objednávku a pomstu, keďže zadržaní policajti vyšetrovali kauzu Očistec. Spojitosť s politickými vyjadreniami odmietol aj ÚIS.

Ďalšie zo Zoznamu