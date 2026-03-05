Je rozhodnuté! Prezident UZAVREL disciplinárne konanie šéfa SIS: TOTO je TREST pre Gašpara

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini ukončil disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi. Za dopravnú nehodu z minulého roka ho potrestal zrážkou zo mzdy na jeden mesiac vo výške 15 percent. Gašpar podľa neho rozhodnutie rešpektuje a neodvolá sa. Informoval o tom vo štvrtok počas svojho vyhlásenia.
„Prezident Slovenskej republiky má v prípade disciplinárneho konania nasledujúce možnosti. Môže uvedenú vec vyriešiť pokarhaním, môže uvedenú vec vyriešiť zrážkami zo mzdy vo výške maximálne 15 percent zo mzdy na najviac tri mesiace. Môže rozhodnúť o zákaze činnosti, môže rozhodnúť o prepadnutí veci. Toto sú limity, v ktorých sa rozhodnutie prezidenta môže v prípade takéhoto disciplinárneho konania zhruba hýbať,“ priblížila hlava štátu.
Pellegrini doplnil, že v súvislosti s podnetom na disciplinárne konanie od opozičnej SaS nevidel dôvod na vyvodenie ďalších dôsledkov. Priblížil, že aktuálne žiadny právny predpis nezakazuje šéfovi SIS tetovanie. Obvinenia z vynášania informácií považuje za politickú rétoriku.
VIDEO
Reagoval aj na podozrenia, že šéf tajnej služby neuviedol vozidlo, ktoré počas nehody šoféroval, vo svojom majetkovom priznaní. Dodal, že nehodou bolo preukázané, že v roku 2025 Gašpar vozidlo užíval. Za istých okolností by tak mal šéf SIS vozidlo uviesť v majetkovom priznaní, ktoré podá v tomto roku za rok 2025. Prezident priblížil, že to platí, ak vozidlo využíval súvisle istý počet dní a má istú hodnotu prevyšujúcu zákonný limit.
„Toto už musí vyriešiť parlamentný výbor, pod ktorý všetci, aj ja aj ostatní ústavní činitelia, spadáme. A ktorý musí skontrolovať, či daný ústavný činiteľ má všetko alebo nemá všetko v poriadku vo svojich majetkových priznaniach. Ale keďže vozidlo bolo používané v roku 2025, toto bude otázka majetkového priznania, ktoré sa podáva v tomto roku do 30. apríla,“ vysvetlil Pellegrini. Prezident popísal aj priebeh nehody. Gašpar podľa spisu obchádzal auto, ktoré začalo odbáčať doľava. Najvyššiu dovolenú rýchlosť porušil o štyri kilometre za hodinu. Polícia podľa neho v spise vinníka nehody neuviedla.
Opozícia spochybňuje okolnosti nehody
Polícia podľa hlavy štátu uviedla, že sa pri nehode nikto nezranil. Na otázku, či sa psychické následky maloletej osoby po nehode nepočítajú za zranenie, prezident odpovedal, že z policajného spisu vyplýva, že rodičia maloletej účastníčky neumožnili vykonať znalecké posudzovanie. „Samotní zákonní zástupcovia sa rozhodli, že neumožnia znalcovi vykonať takéto posudzovanie, a tým je táto otázka bezpredmetná, keď samotní rodičia alebo zákonní zástupcovia si neželajú, aby bolo znaleckým posudkom dokázané, že došlo k nejakej psychickej ujme. Preto aj z tohto pohľadu nemôžeme o ujme hovoriť,“ vyhlásil Pellegrini. Hlava štátu doplnila, že Gašpar sa k disciplinárnemu konaniu riadne vyjadril. Vyjadriť sa mal aj k návrhu na disciplinárne konanie zo strany SaS, podľa Pellegriniho podozrenia vysvetlil.
Riaditeľ SIS mal 30. augusta minulého roka na Dobšinskej ulici v Nitre dopravnú nehodu. Pri zrážke dvoch osobných áut utrpela ľahké zranenie maloletá osoba. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Prezident ako nadriadený orgán šéfa SIS začal disciplinárne konanie v januári. Opozícia okolnosti zrážky opakovane označila za podozrivé. Gašpara kritizuje dlhodobo a viackrát na jeho disciplinárne konanie vyzvala.