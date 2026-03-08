Nedeľa8. marec 2026, meniny má Alan, Alana, zajtra Františka

Repatriačné lietadlá pre Slovákov: Vláda zabezpečila lety z Ománu, Saudskej Arábie aj Emirátov

BRATISLAVA - V nedeľu a v pondelok (9. 3.) odlietajú repatriačné lietadlá z ománskeho Maskatu smerujúce do Bratislavy. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na sociálnej sieti a vyzvalo občanov na registráciu.

„Ministerstvu zahraničných vecí sa spolu s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR podarilo zabezpečiť tiež povolenia pre lety zo Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov,“ uviedol rezort. Dodal, že prioritou na vyťažených letoch aj naďalej zostávajú najzraniteľnejšie skupiny - matky s deťmi, maloleté osoby a ľudia so zdravotnými ťažkosťami. Zároveň upozorňuje, že bezpečnostná situácia sa neustále mení, preto vyzýva na rešpektovanie pokynov MZVEZ v prípade zmien, ku ktorým môže dochádzať vplyvom vývoja na Blízkom východe.

 
 

V prípade záujmu o miesta na pondelkovom lete odporúča MZVEZ bezodkladne kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum na čísle +421 2 5978 5978. Registrácia je možná aj prostredníctvom webovej stránky i.mzv.sk/registracia.

Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, zdôraznil potrebu opatrnosti pri letoch do Spojených arabských emirátov. Ubezpečil, že všetko podrobne vyhodnocujú. Zároveň ocenil konzulárno-krízový tím, ktorý SR vyslala do ománskeho Maskatu.

