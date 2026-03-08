Dramatické varovanie pre premiéra! Takáč odrádza Fica od cesty do Kyjeva: Hrozí mu atentát!

BRATISLAVA - Nedeľná diskusia na verejnoprávnej stanici nabrala nečakaný a dramatický spád. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) adresoval premiérovi Robertovi Ficovi verejné varovanie, aby v žiadnom prípade necestoval na Ukrajinu. Podpredseda Smeru je presvedčený, že vzhľadom na napäté vzťahy a ostrú rétoriku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského existuje reálna hrozba fyzického útoku na predsedu slovenskej vlády.
Téma cesty Roberta Fica na Ukrajinu rozprúdila v relácii O 5 minút 12 vášnivú debatu. Richard Takáč bol vo svojom postoji nekompromisný a predsedovi vlády dôrazne odporučil, aby sa návšteve Kyjeva vyhol.
"Z tohto miesta odporúčam pánovi predsedovi vlády nejsť do Kyjeva v žiadnom prípade. Neodporúčam ani jednou nohou vstúpiť na Ukrajinu, lebo po tom, ako sa vyhráža prezident Zelenský pánovi Orbánovi, je veľký predpoklad, som osobne o tom presvedčený, že sú ľudia na Ukrajine, ktorí sú schopní zastreliť predsedu vlády SR len preto, lebo má suverénny postoj, iný názor ako si želá pán Zelenský,“ uviedol Takáč.
Jeho slová reflektujú aktuálne mimoriadne napätú situáciu, ktorá sa vystupňovala po vyhrážkach ukrajinského prezidenta na adresu maďarského premiéra Viktora Orbána. Takáč vníma tieto udalosti ako priame ohrozenie bezpečnosti slovenského premiéra.
Predseda SaS Branislav Gröhling, ktorý v štúdiu sedel oproti ministrovi, priznal, že rétorika Volodymyra Zelenského voči maďarskému premiérovi bola za čiarou. "V tomto prípade budem kritický, že takto sa to nemalo komunikovať,“ povedal Gröhling. Ukrajinský prezident sa mal podľa neho zdržať takýchto vyjadrení.