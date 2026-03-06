Spozornite: V Tatrách je vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo Vysokých a v Západných Tatrách a západnej časti Nízkych Tatier je v piatok vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier je vyhlásené nad pásmom lesa popoludní takisto mierne lavínové nebezpečenstvo. Prevláda typická jarná situácia, v noci sneh stuhne a cez deň sa topí. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Hlavný lavínový problém je podľa SLP mokrý sneh do 2100 metrov nad morom (m n. m.). Na severnej strane najvyšších polôh sa v snehovom profile stále nachádza trvalo slabá vrstva. „Aktuálna situácia v teréne vyžaduje dobré rozhodnutia, vyvarovať sa strmých miest, pozor na väčšiu vrstvu natopeného snehu, vyhýbať sa však treba aj miestam, kde je evidentný nafúkaný sneh z posledného sneženia a nevypadol s lavínou v predošlých dňoch,“ upozornilo stredisko.
Trvá veľmi teplé jarné počasie
Trvá veľmi teplé jarné počasie, v rámci ktorého teploty dosahujú kladné čísla v polohách pod 2100 m n. m. Teplé počasie popoludní spôsobuje zvlhnutie snehovej pokrývky a zníženie súdržnosti jednotlivých vrstiev. Na severnej strane pohorí, prípadne zatienených miestach, si sneh ešte zachováva prachový charakter. Výška snehovej pokrývky je naďalej výrazne podpriemerná, najmä v polohách do 1500 m n. m.