Horská záchranná služba upozorňuje: V Tatrách naďalej pretrváva mierne lavínové nebezpečenstvo

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo Vysokých, Západných a západnej časti Nízkych Tatier v stredu naďalej platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier platí nad pásmom lesa popoludní tiež mierne lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Hlavný lavínový problém je mokrý sneh do 1800 metrov nad morom (m n. m.). „Na severnej strane najvyšších polôh sa v snehovom profile stále nachádza trvalo slabá vrstva. Aktuálna situácia v teréne vyžaduje dobré rozhodnutia, vyvarovať sa strmým miestam, pozor na väčšiu vrstvu natopeného snehu, vyhýbať sa však treba aj miestam, kde je evidentný nafúkaný sneh z posledného sneženia a nevypadol s lavínou v predošlých dňoch,“ upozornilo stredisko.
Teploty dosiahnu kladné čísla v polohách pod 1800 m n. m. Na severnej strane pohorí, prípade zatienených miestach si sneh ešte zachováva prachový charakter. „V najvyšších miestach sa na severnej strane pohorí nachádza trvalo slabá vrstva hranatozrnného snehu,“ dodalo SLP s tým, že výška snehovej pokrývky je naďalej výrazne podpriemerná, najmä v polohách do 1500 m n. m.