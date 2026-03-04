Streda4. marec 2026, meniny má Kazimír, zajtra Fridrich

Horská záchranná služba upozorňuje: V Tatrách naďalej pretrváva mierne lavínové nebezpečenstvo

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo Vysokých, Západných a západnej časti Nízkych Tatier v stredu naďalej platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier platí nad pásmom lesa popoludní tiež mierne lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).

Hlavný lavínový problém je mokrý sneh do 1800 metrov nad morom (m n. m.). „Na severnej strane najvyšších polôh sa v snehovom profile stále nachádza trvalo slabá vrstva. Aktuálna situácia v teréne vyžaduje dobré rozhodnutia, vyvarovať sa strmým miestam, pozor na väčšiu vrstvu natopeného snehu, vyhýbať sa však treba aj miestam, kde je evidentný nafúkaný sneh z posledného sneženia a nevypadol s lavínou v predošlých dňoch,“ upozornilo stredisko.

Teploty dosiahnu kladné čísla v polohách pod 1800 m n. m. Na severnej strane pohorí, prípade zatienených miestach si sneh ešte zachováva prachový charakter. „V najvyšších miestach sa na severnej strane pohorí nachádza trvalo slabá vrstva hranatozrnného snehu,“ dodalo SLP s tým, že výška snehovej pokrývky je naďalej výrazne podpriemerná, najmä v polohách do 1500 m n. m.

