Krajiny V4 vedia v EÚ zabojovať za lepší život svojich obyvateľov, uviedol Raši

BRATISLAVA - Vyšehradskú štvorku (V4) považuje predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) za mimoriadne dôležitý formát spolupráce. Na sociálnej sieti to uviedol pri príležitosti 35. výročia jej vzniku. Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko vedia podľa jeho slov v Európskej únii spojiť sily a zabojovať za lepší život obyvateľov.
„Je to mimoriadne významný míľnik, pretože to znamená 65 miliónov, teda takmer 15 percent obyvateľov celej Európskej únie. Znamená to viac ako 400 miliónov eur z eurofondov, ktoré chodia na naše cezhraničné programy pravidelne, ale hlavne to znamená silu našich štyroch krajín: Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska za presadzovanie cieľov a zlepšovanie životnej úrovne v našich krajinách,“ sumarizoval Raši.
archívne video
Pri príležitosti 35. výročia založenia V4 predseda parlamentu prijal v piatok na Bratislavskom hrade veľvyslancov Česka, Poľska a Maďarska. Stretnutie s veľvyslancami bolo podľa Rašiho nielen pripomenutím spoločnej histórie, ale aj jasným odkazom do budúcnosti: „ak budeme držať spolu, budeme silnejší“.