Sme rajom europodvodov? PS bije na poplach kvôli miliónom a žiada mimoriadny výbor

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS žiada mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. Hovoriť chce o vyšetrovaní prípadov, na ktoré upozornila Európska prokuratúra. PS sa bude pýtať aj na to, prečo Slovensko stále nemá vybraného nástupcu na post európskeho prokurátora zastupujúceho SR. Informovala o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii podpredsedníčka výboru Beáta Jurík (PS).
Jurík zároveň upozornila na zistenia z výročnej správy Európskej prokuratúry o podvodoch s eurofondami a daňových podvodoch. Označila ich za alarmujúce. „V roku 2025 začala Európska prokuratúra na Slovensku 67 nových prípadov v hodnote 322 miliónov eur a v roku 2024 to bolo 69 prípadov za 230 miliónov eur. Sme rajom europodvodov,“ myslí si poslankyňa. Situáciu podľa nej zhoršuje aj to, že Slovensko stále nemá vybraného nástupcu na post slovenského prokurátora v Európskej prokuratúre. „Mandát súčasného zástupcu končí koncom júla. Ak nevyberieme nástupcu, vznikne vážny problém pri stíhaní podvodov,“ uviedla s tým, že tento prokurátor je kľúčový napríklad aj v prípade vyšetrovania haciend.
Na európsky výbor chce PS pozvať ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), policajnú prezidentku Janu Maškarovú, ako aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku a zástupcu Európskej prokuratúry. Žiadajú od nich vysvetlenie, ako chcú zabrániť tomu, že niektoré kauzy sa „doslova zmrazia“. Eurofondy nemajú podľa PS slúžiť ako príspevok na bývanie v luxusnej haciende pre pár vyvolených. Hlavnou úlohou Európskej prokuratúry, ktorá funguje od júna 2021, je bojovať proti podvodom týkajúcim sa finančných prostriedkov EÚ. Slovensko zastupuje vo funkcii európskeho prokurátora Juraj Novocký.
Predseda PS Michal Šimečka zároveň vyzval generálneho prokurátora, aby podnet na zmenu trestných kódexov, ktoré poslal predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu (Hlas-SD), sprístupnil všetkým poslancom parlamentu. „Ak vládna väčšina nebude konať, Progresívne Slovensko je pripravené tento zákon predložiť do Národnej rady, aby vládni poslanci jasne ukázali, či im záleží na štátnom rozpočte a na stíhaní daňových deliktov,“ zdôraznil. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal podnet predsedovi Národnej rady na zmenu trestných kódexov v súvislosti s ochranou spoločnosti pred daňovými podvodmi. Navrhoval by rozšíriť pojmy ako škoda alebo výnos z trestnej činnosti aj sprísniť podmienky trestnej zodpovednosti.