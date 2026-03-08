Nedeľa8. marec 2026, meniny má Alan, Alana, zajtra Františka

MIMORIADNY ONLINE Vojna dronov naberá na sile, Rusko útočilo raketami Iskander, Kyjev hlási zranených

Záchranári odstraňujú trosky bytového domu po ruskom raketovom útoku v Charkove na Ukrajine
Záchranári odstraňujú trosky bytového domu po ruskom raketovom útoku v Charkove na Ukrajine (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrii Marienko)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

KYJEV - Ruská armáda v noci na dnešok vyslala na Ukrajinu dve rakety Iskander-M a 117 bezpilotných lietadiel. Oznámiloto ukrajinské letectvo, podľa ktorého 98 dronov sa podľa predbežných informácií podarilo eliminovať. Naopak Rusko podľa agentúry DPA ohlásilo, že zneškodnilo 72 útočiacich ukrajinských dronov. Úrady dosadené Ruskom v okupovanej časti ukrajinskej Záporožskej oblasti podľa agentúry AFP informovali, že pri zásahu miestnej budovy ukrajinským dronom zahynul jeden človek a ďalší ľudia utrpeli zranenie. Kyjev viní ruské sily zo zranení troch ľudí az útoku na záchranárov pri opakovanom leteckom údere v dedine neďaleko Charkova, píše AFP. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

11:59 Ukrajinská vláda dnes vyzvala usporiadateľov Benátskeho bienále výtvarného umenia, aby znemožnili návrat Ruska na túto výstavu. Ruská národná expozícia chýbala kvôli vojne na Ukrajine pri predchádzajúcich dvoch ročníkoch, teda v rokoch 2022 a 2024. Tento rok sa však Rusko na zoznam účastníkov vrátilo. Akcia, kde bude aj česká expozícia, začne v máji.

11:45 Toto sú orientačné odhady ruských bojových strát k 8. marcu podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

Ukrajina a Rusko v noci pokračovali vo vzájomných vzdušných útokoch

Úrady v ruskom Krasnodarskom kraji dnes podľa agentúry Reuters oznámili, že sa podarilo uhasiť požiar miestneho ropného skladu, ktorý spôsobil dronový útok. Pri požiari podľa úradov nikto neutrpel zranenia. Šéf ruskej Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov podľa DPA informoval o vážnom poškodení energetickej infraštruktúry a výpadkoch v dodávkach elektriny po ukrajinskom raketovom útoku.

Ukrajina sa už cez štyri roky bráni rozsiahlej ruskej invázii. Súčasťou konfliktu sú vzdušné útoky oboch strán, ktoré popierajú, že by útočili na civilistov. OSN ale potvrdila, že vo vojne prišli o život tisíce civilistov, vrátane žien a detí. Svetová organizácia pritom upozorňuje, že skutočné počty zabitých budú pravdepodobne vyššie, než sa jej podarilo overiť. Drvivú väčšinu civilných obetí OSN eviduje na území kontrolovanom Kyjevom, na ktoré útočí ruská armáda.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr ZelenskyjVojna na Ukrajine
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Británia odhalila svoje zariadenia
Británia odhalila svoje zariadenia na Ukrajine: Slúžia na opravy vojenskej techniky
Zahraničné
Autá zastavené na colnom
Spor sa VYOSTRUJE: Ukrajina vyzýva občanov necestovať do Maďarska! Susedovi pohrozila sankciami
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
USA žiadajú Ukrajinu o pomoc! Zelenskyj posiela expertov na boj proti iránskym dronom
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Obrovský problém Trumpa: Míňajú sa mu rakety! Pomôcť by mohla Ukrajina, Zelenskyj má však podmienku
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

Robert Kaliňák
Dráma na Blízkom východe pokračuje: Slovensko vyslalo lietadlá do Maskatu a Rijádu, pomáhame aj iným krajinám
Domáce
Brusel plánuje revolúciu v
Brusel plánuje revolúciu v eurofondoch: Dotácie z EÚ už nebudú automatické, Slovensko čaká tvrdý boj o miliardy
Domáce
Lavínová hrozba v Tatrách:
Lavínová hrozba v Tatrách: Pozor na mokrý sneh v polohách do 2000 metrov! Platí druhý stupeň výstrahy
Domáce
Žiar nad Hronom posilňuje mestskú políciu: Pribudli noví príslušníci, hliadky budú častejšie v teréne
Žiar nad Hronom posilňuje mestskú políciu: Pribudli noví príslušníci, hliadky budú častejšie v teréne
Regióny

Zahraničné

Tragický záver pátrania: Hviezdu
Tragický záver pátrania: Hviezdu populárnych seriálov našli mŕtvu v lese! Jej auto bolo rozbité
Zahraničné
Grécko a Korfu zasiahlo
Grécko a Korfu zasiahlo silné zemetrasenie! Otrasy pocítili aj v Albánsku: Hlásia výpadky prúdu
Zahraničné
FOTO MIMORIADNE Zvrat v Teheráne:
MIMORIADNE Zvrat v Teheráne: Americké a izraelské útoky zasiahli ropný sklad, Irán vybral nového VODCU!
Zahraničné
Záchranári odstraňujú trosky bytového
MIMORIADNY ONLINE Vojna dronov naberá na sile, Rusko útočilo raketami Iskander, Kyjev hlási zranených
Zahraničné

Prominenti

Tlačovka k novej sérii
Prekvapivá reakcia Nely Pociskovej: Z návratu na tanečný parket mám obrovský stres! Čo ju tak desí?
Domáci prominenti
Corey Parker
SMUTNÁ SPRÁVA z Hollywoodu: Zomrela hviezda (†60) seriálu Will & Grace či hororu Piatok trinásteho!
Zahraniční prominenti
Prezident Peter Pellegrini prijal
Priania dám z STVR ku Dňu žien: Úprimnosť riaditeľky Flašíkovej vás milo prekvapí!
Domáci prominenti
Diane Kruger
50-ka na krku, ale telo bohyne: Obľúbená herečka môže konkurovať aj mladším!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

V Maďarsku majú unikátne
V Maďarsku majú unikátne cesty: Keď pôjdete správnou rýchlosťou, zahrajú melódiu
dromedar.sk
Kam ujsť, ak vypukne
Kam ujsť, ak vypukne tretia svetová vojna? Vedci vytypovali miesta, ktoré by zostali bezpečným rajom!
Zaujímavosti
Myslíte si, že ľudia
Myslíte si, že ľudia okolo vás mrmlú? POZOR, váš mozog sa vám snaží povedať niečo veľmi dôležité!
Zaujímavosti
Za noc zarobila 13-tisíc
Za noc zarobila 13-tisíc eur, inokedy idú domov s OMRVINKAMI: Majiteľ siete striptíz klubov odhalil PIKANTNÉ zákulisie!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce

Ekonomika

Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)
Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)
3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!
3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)
Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!
Čo sa deje s nezamestnanosťou? Šanca na prácu padla na trojročné minimum!

Šport

VIDEO Slafkovský superhviezdnym výkonom vybavil Kings a roztrhal rekord, Pospíšil naberá formu
VIDEO Slafkovský superhviezdnym výkonom vybavil Kings a roztrhal rekord, Pospíšil naberá formu
NHL
Čaká nás svetlá budúcnosť! Slovenská štafeta predviedla fantastický výkon a prepísala históriu
Čaká nás svetlá budúcnosť! Slovenská štafeta predviedla fantastický výkon a prepísala históriu
Biatlon
Boj o malý glóbus vrcholí: Online prenos zo super-G žien vo Val di Fassa
Boj o malý glóbus vrcholí: Online prenos zo super-G žien vo Val di Fassa
Lyžovanie
Krutá lekcia od favorita: Oslabené Slovensko v parahokejovom úvode podľahlo Kanade
Krutá lekcia od favorita: Oslabené Slovensko v parahokejovom úvode podľahlo Kanade
Parašport

Auto-moto

Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Doprava
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky

Kariéra a motivácia

Tieto pracovné ponuky vás môžu vystreliť v kariére: Firmy hľadajú recruiterov, manažérov aj lekárov. Patríte medzi nich?
Tieto pracovné ponuky vás môžu vystreliť v kariére: Firmy hľadajú recruiterov, manažérov aj lekárov. Patríte medzi nich?
Zaujímavé pracovné ponuky
MDŽ odhaľuje tvrdú realitu: Prečo ženy stále zarábajú menej ako muži?
MDŽ odhaľuje tvrdú realitu: Prečo ženy stále zarábajú menej ako muži?
Prostredie práce
Chcete lepší plat alebo novú prácu? Týchto 5 spôsobov, ako zvýšiť kvalifikáciu, môže zmeniť vašu kariéru
Chcete lepší plat alebo novú prácu? Týchto 5 spôsobov, ako zvýšiť kvalifikáciu, môže zmeniť vašu kariéru
Kurzy a štúdium
Veľký pracovný horoskop na marec: Tieto znamenia môžu získať novú prácu, iným hrozí napätie v kancelárii
Veľký pracovný horoskop na marec: Tieto znamenia môžu získať novú prácu, iným hrozí napätie v kancelárii
O práci s humorom

Varenie a recepty

Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Aké mäso na sviečkovú je najlepšie a prečo to nie je pravá sviečkovica
Aké mäso na sviečkovú je najlepšie a prečo to nie je pravá sviečkovica
Rady a tipy
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Rady a tipy

Technológie

Stačí fotografia ruky a AI môže odhaliť vážne ochorenie. Diagnózu, ktorej odhalenie trvá roky, dokáže zvládnuť za sekundy
Stačí fotografia ruky a AI môže odhaliť vážne ochorenie. Diagnózu, ktorej odhalenie trvá roky, dokáže zvládnuť za sekundy
Umelá inteligencia
Američania otestovali nový hypersonický motor. Hadley H13 má vydržať viac než dvojnásobný počet letov
Američania otestovali nový hypersonický motor. Hadley H13 má vydržať viac než dvojnásobný počet letov
Armádne technológie
USB-C mal vyriešiť chaos s káblami. Analytici hovoria, že priniesol nové problémy
USB-C mal vyriešiť chaos s káblami. Analytici hovoria, že priniesol nové problémy
Technológie
Bezprecedentná letecká vojna proti Iránu vstupuje do druhého týždňa. Hormuzský prieliv sa ocitol na pokraji kolapsu
Bezprecedentná letecká vojna proti Iránu vstupuje do druhého týždňa. Hormuzský prieliv sa ocitol na pokraji kolapsu
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?

Pre kutilov

Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Záhrada
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Recepty
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Dvor a záhrada
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Spoznáte slávne ženy, ktoré zmenili históriu? Väčšina ľudí nedá viac než 3/10
Feminity
KVÍZ: Spoznáte slávne ženy, ktoré zmenili históriu? Väčšina ľudí nedá viac než 3/10
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tragický záver pátrania: Hviezdu
Zahraničné
Tragický záver pátrania: Hviezdu populárnych seriálov našli mŕtvu v lese! Jej auto bolo rozbité
Robert Kaliňák
Domáce
Dráma na Blízkom východe pokračuje: Slovensko vyslalo lietadlá do Maskatu a Rijádu, pomáhame aj iným krajinám
MIMORIADNE Zvrat v Teheráne:
Zahraničné
MIMORIADNE Zvrat v Teheráne: Americké a izraelské útoky zasiahli ropný sklad, Irán vybral nového VODCU!
Záchranári odstraňujú trosky bytového
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Vojna dronov naberá na sile, Rusko útočilo raketami Iskander, Kyjev hlási zranených

Ďalšie zo Zoznamu