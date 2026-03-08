MIMORIADNY ONLINE Vojna dronov naberá na sile, Rusko útočilo raketami Iskander, Kyjev hlási zranených

KYJEV - Ruská armáda v noci na dnešok vyslala na Ukrajinu dve rakety Iskander-M a 117 bezpilotných lietadiel. Oznámiloto ukrajinské letectvo, podľa ktorého 98 dronov sa podľa predbežných informácií podarilo eliminovať. Naopak Rusko podľa agentúry DPA ohlásilo, že zneškodnilo 72 útočiacich ukrajinských dronov. Úrady dosadené Ruskom v okupovanej časti ukrajinskej Záporožskej oblasti podľa agentúry AFP informovali, že pri zásahu miestnej budovy ukrajinským dronom zahynul jeden človek a ďalší ľudia utrpeli zranenie. Kyjev viní ruské sily zo zranení troch ľudí az útoku na záchranárov pri opakovanom leteckom údere v dedine neďaleko Charkova, píše AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
11:59 Ukrajinská vláda dnes vyzvala usporiadateľov Benátskeho bienále výtvarného umenia, aby znemožnili návrat Ruska na túto výstavu. Ruská národná expozícia chýbala kvôli vojne na Ukrajine pri predchádzajúcich dvoch ročníkoch, teda v rokoch 2022 a 2024. Tento rok sa však Rusko na zoznam účastníkov vrátilo. Akcia, kde bude aj česká expozícia, začne v máji.
11:45 Toto sú orientačné odhady ruských bojových strát k 8. marcu podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.
Ukrajina a Rusko v noci pokračovali vo vzájomných vzdušných útokoch
Úrady v ruskom Krasnodarskom kraji dnes podľa agentúry Reuters oznámili, že sa podarilo uhasiť požiar miestneho ropného skladu, ktorý spôsobil dronový útok. Pri požiari podľa úradov nikto neutrpel zranenia. Šéf ruskej Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov podľa DPA informoval o vážnom poškodení energetickej infraštruktúry a výpadkoch v dodávkach elektriny po ukrajinskom raketovom útoku.
Ukrajina sa už cez štyri roky bráni rozsiahlej ruskej invázii. Súčasťou konfliktu sú vzdušné útoky oboch strán, ktoré popierajú, že by útočili na civilistov. OSN ale potvrdila, že vo vojne prišli o život tisíce civilistov, vrátane žien a detí. Svetová organizácia pritom upozorňuje, že skutočné počty zabitých budú pravdepodobne vyššie, než sa jej podarilo overiť. Drvivú väčšinu civilných obetí OSN eviduje na území kontrolovanom Kyjevom, na ktoré útočí ruská armáda.