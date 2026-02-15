Pozastavená platba z Plánu obnovy: Slovensko chce spolupracovať s Európskou komisiou

BRATISLAVA - Slovensko bude v prípade pozastavenej platby z Plánu obnovy a odolnosti SR plne spolupracovať s Európskou komisiou a počká si na oficiálne zdôvodnenie, prečo nebola 6. platba zaradená do programu rokovania komitologického výboru EÚ. Pokiaľ ide o pochybnosti v súvislosti so zrušeným Úradom na ochranu oznamovateľov (ÚOO), nebude Slovensko súhlasiť s tým, aby boli z tohto dôvodu zastavené všetky platby. V nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 televízie Joj to povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý je poverený riadením Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Drucker priblížil, že úrad zatiaľ nemá oficiálne informácie, prečo nebola platba pre Slovensko prerokovaná. „My si počkáme na ich stanovisko v písomnej podobe, lebo do dnešného dňa nikto nevie o tom povedať ani slovo, čo sa stalo a prečo. Iba také šumy dostávame,“ uviedol minister. „Napriek tomu, že budeme absolútne súčinní, ja som pripravený okamžite vyvolať bilaterálne rokovania s Európskou komisiou. Nebudem súhlasiť s tým a Slovensko nebude súhlasiť, že ak sú pochybnosti o míľniku, ktorý súvisel s úradom na ochranu oznamovateľov, za ktorý môžeme dostať pokutu, aby nám boli zadržiavané všetky platby,“ povedal Drucker.
ÚOO mal vo svojej pôvodnej podobe zaniknúť od 1. januára 2026, avšak po rozhodnutí Ústavného súdu SR, ktorý v decembri 2025 pozastavil účinnosť tohto zákona, nateraz pokračuje vo fungovaní bez zmien. EK v januári zaslala Slovensku formálne oznámenie o možnom nesplnení povinnosti v súvislosti s ÚOO a vyžiadala si doplňujúce informácie a vysvetlenie. Legislatíva, ktorú v decembri schválil parlament, mala transformovať ÚOO na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
archívne video
Drucker zopakoval aj svoj postoj ku kontroverznému nákupu areálu bývalého outletu Voderady z dotácie štátu. Bývalý podpredseda vlády Peter Kmec (Hlas-SD) podľa neho pochybil tým, že zámer na vytvorenie Národného technologického a inovačného centra vopred dostatočne nekomunikoval.
„Potom sa stalo to, že napriek tomu, že mu bol predložený znalecký posudok na nejakú hodnotu areálu, tak sa zistilo, že tento areál bol v dražbe za oveľa nižšiu cenu. To už nikdy nevysvetlíte. Toto nevysvetlíte ani 50 znaleckými posudkami, pretože to je taký prvok pochybnosti. Keby to komunikoval, keby ukázal, možno by sa na túto skutočnosť prišlo vopred a možno zatiahne ručnú brzdu,“ povedal Drucker. Nákup areálu preto vníma ako manažérske zlyhanie svojho predchodcu a nie ako úmysel.