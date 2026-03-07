Operný večer v SND: Ministerka Šimkovičová po premiére nešetrila slovami chvály, vyzdvihla kvalitu našich umelcov

BRATISLAVA - Bratislava v piatok večer ožila veľkou opernou udalosťou. Dosky Slovenského národného divadla ovládlo dielo svetových rozmerov – nesmrteľný Eugen Onegin od Piotra Iľjiča Čajkovského. Medzi vzácnymi hosťami, ktorí si nenechali ujsť toto mimoriadne umelecké predstavenie, nechýbala ani ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová.
Opera Eugen Onegin, inšpirovaná slávnym Puškinovým románom, patrí dlhodobo k absolútnym vrcholom svetovej opernej tvorby. Silný príbeh nenaplnenej lásky, osudových rozhodnutí a morálnych dilem hlavných postáv, Tatiany a Onegina, dokáže aj po vyše storočí zasiahnuť diváka priamou emocionalitou a psychologickou hĺbkou.
Slovenské národné divadlo aj touto inscenáciou potvrdilo svoju pozíciu našej prvej scény. Kvalitu predstavenia a prácu všetkých, ktorí sa na náročnej príprave podieľali, ocenila aj šéfka rezortu kultúry.
"Som hrdá na umelcov a členov Slovenského národného divadla, ktorí dokážu slovenskej verejnosti sprostredkovať prostredníctvom klasickej opery mimoriadne kvalitný kultúrny zážitok. Slovenské národné divadlo prináša divákom umenie najvyššej kvality,” uviedla ministerka kultúry.
Zároveň vyjadrila osobné uznanie celému umeleckému tímu, ktorého úsilie vyústilo do emotívneho a vizuálne podmanivého večera, aký od národnej inštitúcie diváci právom očakávajú.