Sadol za volant pod vplyvom alkoholu! Polícia obvinila 48-ročného Kežmarčana

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
KEŽMAROK - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade obvinil 48-ročného Kežmarčana. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, v pondelok (2. 3.) po 8.00 h viedol nákladné vozidlo po Moyzesovej ulici v Poprade. Nakoľko počas jazdy nebol pripútaný bezpečnostným pásom, zastavila a kontrolovala ho policajná hliadka. „Vykonanou dychovou skúškou bolo zistené, že vodič jazdil pod vplyvom alkoholu, a to s hodnotou nad jedno promile,“ povedala Ligdayová. Doplnila, že vodič skončil v cele policajného zaistenia.