Zničený bankomat aj budova: V Malackách došlo k rannému výbuchu, polícia pátra po vinníkoch

BRATISLAVA - Vo vonkajšej časti multifunkčnej haly v Malackách vybuchol v utorok ráno bankomat. Informovala o tom hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

Policajtov vyslali k výbuchu krátko po 4.00 h. „Vyšetrovaním okolností prípadu, ako aj vyčíslením škody spôsobenej poškodením budovy a bankomatu sa aktuálne zaoberajú policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ uviedla Šimková. Bližšie informácie polícia poskytne, keď je to umožní procesná situácia vo vyšetrovaní.

Veľká policajná AKCIA ROZLÚČKA: V Bratislavskom kraji zasahujú desiatky agentov!
Atmosféra na svahoch pri Štrbskom plese
Atmosféra na svahoch pri Štrbskom plese
Medzigeneračná skupinová výstava Dym a zrkadlá v Pálffyho paláci GMB
Medzigeneračná skupinová výstava Dym a zrkadlá v Pálffyho paláci GMB
Prípravy na veľký hokejový sviatok na Slovensku vrcholia: Dozvedeli sme sa detaily
Prípravy na veľký hokejový sviatok na Slovensku vrcholia: Dozvedeli sme sa detaily
Krvavá bitka pred voľbami
Krvavá bitka pred voľbami na Spiši: V Žehre lietali kosy aj sekery! Ženu napadli mačetou
Domáce
Veľká policajná AKCIA ROZLÚČKA: V Bratislavskom kraji zasahujú desiatky agentov!
AKTUÁLNE Dnes nevybavíte nič! Klientské centrá, oddelenia dokladov ani cudzinecká polícia NEFUNGUJÚ
AKTUÁLNE Minimálna mzda sa v budúcom roku zvýši, oznámil minister práce. Vieme jej výšku
AKTUÁLNE Minimálna mzda sa v budúcom roku zvýši, oznámil minister práce. Vieme jej výšku
Nepokojný Irán zasiahlo zemetrasenie!
Nepokojný Irán zasiahlo zemetrasenie! Na juhu krajiny namerali geológovia magnitúdu 4,3
Donald Trump
Trump o zásobách zbraní: Nie sme v ideálnom bode, ale na vojnu s Iránom sme plne pripravení
Daniel Noboa
Ekvádor a USA ruka v ruke proti kartelom: Prezident Noboa ohlásil tvrdý úder pašerákom drog
Iránske drony zasiahli ambasádu
Iránske drony zasiahli ambasádu USA v Rijáde! Budova je v plameňoch: Trump sľubuje tvrdú odplatu
Herečka Dominika Kavaschová
Kavaschová chudne do plaviek: Po dvoch pôrodoch... FOTO Aha, ako teraz vyzerá!
Kirsten Dunst
Slávnu herečku zradil outfit: Ups! Trapas bol na svete
Brad Pitt na premiére
Ďalšia rana pre Brada Pitta: KRUTÉ, čo urobil jeho syn!
Kližan odrezaný vo VOJNOU
Kližan odrezaný vo VOJNOU zmietanej oblasti: Rozsiahly útok Iránu... Prosí o POMOC!
Koniec nenápadného zabijaka? Obyčajný
Koniec nenápadného zabijaka? Obyčajný tampón môže odhaliť rakovinu skôr, než sa objavia prvé príznaky!
Demencia nie je len
Demencia nie je len o zabúdaní: Ak si na svojich blízkych všimnete TENTO pohyb nohami, zbystrite pozornosť!
Toto robí konzumácia plnotučného
Toto robí konzumácia plnotučného syra s rizikom demencie: Závery z 25-ročnej štúdie
Keď sa spálňa zmení
Keď sa spálňa zmení na kuchyňu: Nový TREND v hrách pod perinou láka tisíce ľudí, má to však HÁČIK!
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Ako nájsť cestu za zdravou pokožkou? Slovenská značka má recept, ktorý ocení každá žena
Odvody sa menia na poslednú chvíľu: Títo živnostníci platiť nebudú!
Odvody sa menia na poslednú chvíľu: Títo živnostníci platiť nebudú!
3 kľúčové komodity v plameňoch: Útok na Irán okamžite mení ceny! Koľko si priplatíme na pumpe?
3 kľúčové komodity v plameňoch: Útok na Irán okamžite mení ceny! Koľko si priplatíme na pumpe?
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však zatiaľ nevidia!
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však zatiaľ nevidia!
UniCredit mení šéfa pre Česko a Slovensko: Banku bude viesť Marco Iannaccone
UniCredit mení šéfa pre Česko a Slovensko: Banku bude viesť Marco Iannaccone

Stopnuté peniaze pre zväz sú späť: Dráma okolo futbalových miliónov má ďalšie pokračovanie
Stopnuté peniaze pre zväz sú späť: Dráma okolo futbalových miliónov má ďalšie pokračovanie
Česká hviezda prekvapila celý svet: Bolo to zo sekundy na sekundu, zmenil sa mi život
Česká hviezda prekvapila celý svet: Bolo to zo sekundy na sekundu, zmenil sa mi život
Telefónne linky žeravejú, prišla uzávierka prestupov: Ktorý Slovák v NHL sa bude sťahovať?
Telefónne linky žeravejú, prišla uzávierka prestupov: Ktorý Slovák v NHL sa bude sťahovať?
Legendárny Schmeichel vychválil tichého hrdinu Arsenalu: Je to jeden z najdôležitejších hráčov ligy
Legendárny Schmeichel vychválil tichého hrdinu Arsenalu: Je to jeden z najdôležitejších hráčov ligy
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
Chystajú sa ďalšie zmeny v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji
Chystajú sa ďalšie zmeny v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji
Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Nečakaná povinnosť pre zamestnancov: Daňové priznanie vás môže dobehnúť kvôli pár eurám navyše
Nečakaná povinnosť pre zamestnancov: Daňové priznanie vás môže dobehnúť kvôli pár eurám navyše
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však nevidia
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však nevidia
Získajte stabilnú prácu v Holandsku s týždenným platom a ubytovaním
Získajte stabilnú prácu v Holandsku s týždenným platom a ubytovaním
Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Tradičné zemiakové placky ako od babky: Vyskúšajte tento chutný recept!
Tradičné zemiakové placky ako od babky: Vyskúšajte tento chutný recept!
Vláčna bábovka: Triky, s ktorými bude chutná viac dní po upečení
Vláčna bábovka: Triky, s ktorými bude chutná viac dní po upečení
V jednom fotóne sa skrýva viac dimenzií. Vedci ukázali, ako doň zakódovať výrazne viac informácií než doteraz
V jednom fotóne sa skrýva viac dimenzií. Vedci ukázali, ako doň zakódovať výrazne viac informácií než doteraz
Samsung pridal do svojej peňaženky digitálny kľúč od domu. Dvere si odomkneš už aj telefónom
Samsung pridal do svojej peňaženky digitálny kľúč od domu. Dvere si odomkneš už aj telefónom
Tvoje auto môže byť sledované bez kamier a GPS. Výskumníci odhalili snímač, ktorý vysiela nešifrované dáta a dajú sa monitorovať
Tvoje auto môže byť sledované bez kamier a GPS. Výskumníci odhalili snímač, ktorý vysiela nešifrované dáta a dajú sa monitorovať
B-2 Spirit nad Iránom: Ako piloti zvládajú 30-hodinové misie
B-2 Spirit nad Iránom: Ako piloti zvládajú 30-hodinové misie
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky

Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Jarné bundy 2026, v ktorých známe IT girls ovládli mesto: Čo budeme nosiť túto sezónu?
Jarné bundy 2026, v ktorých známe IT girls ovládli mesto: Čo budeme nosiť túto sezónu?
Krvavá bitka pred voľbami na Spiši: V Žehre lietali kosy aj sekery! Ženu napadli mačetou
Veľká policajná AKCIA ROZLÚČKA: V Bratislavskom kraji zasahujú desiatky agentov!
AKTUÁLNE Dnes nevybavíte nič! Klientské centrá, oddelenia dokladov ani cudzinecká polícia NEFUNGUJÚ
Iránske drony zasiahli ambasádu USA v Rijáde! Budova je v plameňoch: Trump sľubuje tvrdú odplatu

