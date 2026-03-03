Zničený bankomat aj budova: V Malackách došlo k rannému výbuchu, polícia pátra po vinníkoch

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj, Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Vo vonkajšej časti multifunkčnej haly v Malackách vybuchol v utorok ráno bankomat. Informovala o tom hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Policajtov vyslali k výbuchu krátko po 4.00 h. „Vyšetrovaním okolností prípadu, ako aj vyčíslením škody spôsobenej poškodením budovy a bankomatu sa aktuálne zaoberajú policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ uviedla Šimková. Bližšie informácie polícia poskytne, keď je to umožní procesná situácia vo vyšetrovaní.
