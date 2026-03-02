Žena poškodila sedem áut v Bratislave: Polícia začala trestné stíhanie

Na Mánesovom námestí v Bratislave poškodila žena sedem zaparkovaných áut. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Polícia cez víkend zadržala ženu, ktorá v sobotu (28. 2.) ráno poškodila sedem zaparkovaných áut na Mánesovom námestí v bratislavskej Petržalke. V tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Podľa doposiaľ zistených informácií mala žena poškodiť celkovo sedem motorových vozidiel rôznych značiek, na ktorých mala spôsobiť škodu v celkovej výške približne 2250 eur,“ priblížila Šimková. Polícia ženu eskortovala na policajné oddelenie.