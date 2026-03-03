AKTUÁLNE Dnes nevybavíte nič! Klientské centrá, oddelenia dokladov ani cudzinecká polícia NEFUNGUJÚ

BRATISLAVA - Ak máte na dnes plánovanú návštevu klientského centra, oddelenia dokladov na policajnej stanici ci cudzineckej polície, zostante radšej doma. Kvôli nedostupným systémom dnes nebudú poskytovať služby.
Dočasný výpadok niektorých služieb potvrdila polícia. "Z dôvodu neplánovanej a vynútenej údržby v komunikačnej infraštruktúre ministerstva vnútra evidujeme nedostupnosť informačných systémov v oblasti evidencie dokladov, evidencie vozidiel, evidencie cudzincov, matriky a ohlasovní pobytu," uviedli.
V utorok 3. marca 2026 preto klientske centrá, oddelenia dokladov PZ a oddelenia cudzineckej polície nebudú poskytovať služby na týchto úsekoch. "Plánované ukončenie údržby informačných systémov predpokladáme v priebehu dnešného dňa. Za spôsobené problémy sa ministerstvo ospravedlňuje," dodali.