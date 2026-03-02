Na Blízkom východe žiada o pomoc 5000 Slovákov: Ministerstvo koordinuje evakuačné lety

BRATISLAVA - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR eviduje približne 5000 občanov SR nachádzajúcich sa na Blízkom východe, ktorí sa zaregistrovali na webe v súvislosti so žiadosťou o pomoc. Všetci z nich majú záujem vrátiť sa späť na Slovensko. Prevoz všetkých podľa šéfa rezortu Juraja Blanára nie je z kapacitných dôvodov možný. Repatriačné lety sa podľa jeho slov budú primárne orientovať na matky s deťmi či chorých ľudí. Ostatných občanov žiada o trpezlivosť. Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii.
archívne video
„Monitorujeme všetkých tých, ktorí sa prihlásia, a apelujeme na nich, aby tam uviedli svoj stav. Aby sme mohli vyhodnotiť ich situáciu, ktorá môže byť hraničná. A to chceme primárne riešiť z hľadiska evakuačných letov, či už sú to matky s deťmi alebo to budú chorí, ktorých je potrebné nejakým spôsobom rýchlo presunúť,“ uviedol Blanár.
Rady pre cestovateľov
Ostatných občanov v kritickom regióne vyzýva, aby sa predovšetkým obrátili na cestovné kancelárie, ktoré majú zo zmluvy povinnosť postarať sa o klientov v takejto situácii. V prípade, že by s tým mali cestovné kancelárie problém, minister občanom rovnako radí obrátiť sa na krízové centrum ministerstva. „Nie sme schopní evakuovať všetkých, tie množstvá sú tak veľké, že to jednoducho nie je možné v našich silách. Preto budeme rokovať, aby predovšetkým aerolinky, ktoré poskytli tie letecké linky alebo cestovné kancelárie, po otvorení neba mohli postupne odtiaľ začali dostávať tých občanov,“ ozrejmil Blanár.
Registrovaní občania a krízové centrum
Zároveň vyzval všetkých občanov na trpezlivosť a dodržiavanie pokynov v rizikových oblastiach. Tým, ktorí tak ešte neurobili, odporúča registrovať sa na webe rezortu. Priblížil, že eviduje 3100 zaregistrovaných občanov SR v Spojených arabských emirátoch, v Ománe 488, v Katare 352, v Jordánsku 213, v Izraeli 133, v Kuvajte 48, v Libanone sedem, a v Bahrajne troch. Blanár deklaroval, že ministerstvo posilnilo medzinárodné krízové centrum, ktoré je pre občanov SR dostupné nonstop. Potvrdil, že v týchto dňoch eviduje zvýšený počet kontaktov.
Predseda vlády SR Robert Fico zároveň na tlačovej konferencii potvrdil, že vládna letka rezortu vnútra i lietadlá Ministerstva obrany SR sú na letisku pripravené odletieť po občanov SR, len čo sa otvorí letová zóna. „My tiež komunikujeme s Českou republikou o spojení síl. My im pomôžeme, oni nám ešte môžu pomôcť, ale všetky lietadlá sú k dispozícii a tie veľkokapacitné môžu okamžite vyštartovať a tým našim ľuďom pomôcť,“ dodal premiér.
Ocenil spoluprácu s partnermi i prácu krízového centra rezortu diplomacie, ktoré v pondelok navštívil. Zdôraznil, že vláda SR v tomto konflikte nemá možnosť pomôcť inak. Vyjadril solidaritu všetkým krajinám, ktoré sú predmetom útoku odvetných akcií Iránu. Zopakoval, že postojom SR zostáva, že útok zo strany Spojených štátov a Izraela vníma ako porušenie medzinárodného práva.
Plánované repatriačné lety
Ministerstvo vnútra v pondelok oznámilo, že tento týždeň zorganizuje minimálne tri repatriačné lety. Dva budú z jordánskeho Ammánu a jeden z ománskeho Maskatu.
Spojené štáty a Izrael v sobotu 28. februára spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Patrili k nim aj sídla predstaviteľov vedenia krajiny v Teheráne. Explózie hlásili aj v ďalších mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermánšáhu.
Irán reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na americké vojenské zariadenia vo viacerých krajinách Blízkeho východu. V tejto súvislosti došlo k výraznému obmedzeniu až zastaveniu leteckej prevádzky v regióne.