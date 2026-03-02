Taraba posilňuje kúpeľné regióny: Investície za vyše 6,2 miliónov

RAJECKÉ TEPLICE - Budovanie vodárenskej infraštruktúry aj zavádzanie efektívneho zberu a triedenia odpadov, ktorý by inak skončil na skládkach. Investície za vyše 6,2 milióna eur ohlásil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba v Rajeckých Tepliciach spoločne s predstaviteľmi samospráv, kde má kúpeľníctvo dlhodobú tradíciu.
archívne video
Slovensko je bohaté na pramene minerálnych a termálnych vôd, ktoré sú považované za unikátny prírodný zdroj. Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu sú práve kúpeľné regióny našim jedinečným prírodným dedičstvom. V súčasnosti máme približne 1,5 percenta HDP v cestovnom ruchu, susedné Rakúsko ma približne 12 percent. „Dnes sme v Rajeckej doline ohlásili skvelé správy pre podporu slovenského kúpeľníctva. Investície smerujeme do vodárenskej infraštruktúry aj efektívnejšieho zberu a triedenia odpadov. Čím menej odpadov skončí na skládkach, tým viac ochránime zdroje podzemných vôd a zároveň ľudia v týchto regiónoch budú mať nižšie poplatky za komunálny odpad,“ podčiarkol Taraba.
Eurofondy podporia 8 kúpeľných projektov
Šéf envirorezortu ohlásil podporu z eurofondov v rámci Programu Slovensku pre 8 projektov v regiónoch kúpeľníctva naprieč celým Slovenskom za 6,1 milióna eur. Dotácie do efektívneho systému zberu a triedenia odpadov získal Bardejov, Smrdáky, Trenčianske Teplice, Bojnice, Lúčky, Rajec a Turčianske Teplice aj na vybudovanie kanalizácie.
„Ďakujem, že pán vicepremiér intenzívne vníma tému kúpeľníctva, na ktorom môžeme historicky stavať. Minulý rok sme práve v Rajeckej doline ohlásili riešenie pre odkanalizovanie Rajeckej doliny a som rád, že dnes v tento tradícii pokračujeme ,” vysvetlil podpredseda kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR Peter Slyško.
Investície prospešné pre ľudí aj prírodu
Žiadosti samospráv o poskytnutie dotácie splnili všetky zákonné požiadavky na získanie nenávratného finančného príspevku. „Vítame podporenú investíciu z envirorezortu do nášho regiónu a rovnako verím, že aj vďaka spolupráci a eurofondom sa nám podarí realizovať viacero projektov prospešných pre ľudí aj životné prostredie,” uzavrel primátor Bojníc Ladislav Smatana.
Vicepremiér Taraba bude naďalej podporovať kvalitné a zmysluplné projekty samospráv, ktoré prispejú k rozvoju kúpeľníctva na Slovensku.