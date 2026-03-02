Slávna skupina rieši PROBLÉM s ministerstvom: Neoprávnene použili ich hudbu... TOTO žiadajú!

LONDÝN - Britská kapela Radiohead vydala vyhlásenie, v ktorom odsudzuje neoprávnené použitie cover verzie svojej piesne Let Down vo videu amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti. Jedným z jeho zložiek je aj federálny Imigračný a colný úrad (ICE). TASR o tom píše podľa webu Euronews.
Pieseň z prelomového albumu OK Computer z roku 1997 sa minulý rok stala virálnou na TikToku. Teraz sa prehráva na pozadí videa ICE na Instagrame. Zobrazuje jednotlivcov, ktorým podľa videa imigranti nejakým spôsobom ublížili. Sprevádza ho popis: „Tisíce amerických rodín boli roztrhané v dôsledku násilia páchaného nelegálnymi cudzincami. Americkí občania boli znásilnení a zavraždení tými, ktorí nemajú právo byť v našej krajine. Za týchto bojujeme. Toto je náš dôvod.“
Skupina Radiohead sa vyjadrila proti použitiu svojej piesne. „Žiadame, aby ho amatéri, ktorí ovládajú účet ICE na sociálnych sieťach, stiahli. Nie je to vtipné, táto pieseň pre nás a ostatných ľudí veľa znamená a nemôžete si ju privlastniť bez boja,“ uviedla vo vyhlásení. Neoprávnené použitie svojej hudby zo strany ICE odsúdilo už viacero skupín alebo umelcov. V novembri to bola Olivia Rodrigová, pretože jej pieseň All-American Bitch zaznela vo videu, v ktorom agenti ICE zadržiavajú ľudí.
Výzvy odsudzujúce konanie ICE zosilneli, keď imigrační agenti zabili v Minnesote amerických občanov Renee Goodovú a Alexa Prettiho. Bruce Springsteen vyzval ICE, aby „vypadol z Minneapolisu“, a napísal protestnú pieseň Streets Of Minneapolis. Skupina U2 vydala EP s politickým podtextom Days Of Ash a pieseň American Obituary priamo odkazuje na Renee Goodovú.