Premiér nateraz nevidí dôvod na zvolanie Bezpečnostnej rady SR: Situáciu na Blízkom východe považuje pod kontrolou

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) nateraz nevidí dôvod na zvolanie Bezpečnostnej rady SR pre situáciu na Blízkom východe. Argumentuje, že informácie, ktoré momentálne dostávame, sú aktuálne a postačujúce. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na pondelkovej tlačovej konferencii.
archívne video
„Keďže máme veľmi aktuálne informácie, vieme, čo sa deje, nevidím žiadny dôvod, aby sme teraz zvolávali bezpečnostnú radu pre uspokojenie nejakých opozičných poslancov. (...) Keby to bolo treba, ja viem bezpečnostnú radu zvolať za tri minúty. Považujem niekedy za správne robiť menej a dobre, ako tu zbytočne vyvíjať nejaké mediálne aktivity,“ skonštatoval Fico.
Pýtal sa tiež, čo by bezpečnostná rada zmenila na situácii v Iráne a okolí. „Myslím si, že v danom okamihu je postačujúce, ak každé ráno dostávame relevantné informácie z Teheránu od nášho veľvyslanca. To sa však o krátku chvíľu zmení, pretože tento veľvyslanec bude musieť z bezpečnostných dôvodov opustiť Irán a pôjde do Azerbajdžanu. Ale platí, že všetci ostatní diplomati v krízovej oblasti, či už ide o Tel Aviv, Spojené arabské emiráty, Libanon, zostávajú na svojich pracoviskách,“ dodal.